A oitava liderança ainda será em dupla, com consenso em todas as decisões

Publicado em 6 de março de 2026 às 11:26

Dinâmica da semana tem anjo e monstro emparedando uma pessoa em consenso

A semana no BBB 26 (Globo) começou de um jeito diferente com uma prova do líder disputada em duplas nesta quinta-feira (5). Os vencedores da disputa de resistência devem decidir tudo em consenso. Além disso, o anjo da semana precisará se juntar ao monstro para emparedar outro brother.

Não há tempo limite para o final da prova do líder e, caso ainda haja jogadores na disputa durante o programa ao vivo de sexta-feira, eles continuarão lutando pelo reinado até que a última dupla desista.

No sábado durante o dia, acontece a prova do anjo, que terá uma novidade. O vencedor da disputa deverá, como de costume, escolher um rival para cumprir o castigo do monstro.

O castigado, porém, deve se juntar ao seu algoz e, juntos, ambos enviam uma terceira pessoa ao paredão. Caso a dupla não chegue a um consenso, ambos serão enviados para a berlinda.

No domingo à noite, a casa terá de duas a três pessoas imunizadas. Além de Breno Corã, que ganhou a imunidade após participar do paredão falso, o anjo poderá imunizar uma pessoa a mais. Como acontece desde o começo da temporada, ele deve escolher entre a imunidade extra e o vídeo da família.

O líder deve indicar um jogador ao paredão e a casa elege outro participante. A pessoa mais votada pela casa terá direito a um contragolpe. Jogam o bate e volta o emparedado pelo anjo e monstro (ou as duas pessoas, caso não entrem em consenso), o emparedado pela casa e o contragolpe dele.

Dependendo da configuração, uma ou duas pessoas podem ser salvas pela dinâmica e, ao fim, será formado um paredão triplo.

