Editorias do Site
Redes Sociais

Quem ainda está na Prova do Líder do BBB 26? Disputa já dura 11 horas

Produção do reality apresentou uma dinâmica diferente, que inclui liderança em dupla e uma nova regra envolvendo o Anjo e o Castigo do Monstro

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 6 de março de 2026 às 11:19

Quem ainda está na Prova do Líder do BBB 26? Disputa já dura 11 horas
Quem ainda está na Prova do Líder do BBB 26? Disputa já dura 11 horas Crédito: Reprodução Globo

A oitava disputa pela liderança no Big Brother Brasil 26 colocou os participantes diante de um novo desafio de resistência na madrugada desta sexta-feira, 6. A dinâmica ultrapassou oito horas de duração e ainda mantém duas duplas na disputa pelo posto mais importante da semana.

A prova desta vez traz uma novidade: a liderança será dividida entre dois participantes. A informação foi anunciada ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt, que explicou que os vencedores compartilharão todos os poderes da liderança.

Como funciona o desafio

A prova exige atenção constante e trabalho em equipe. Cada dupla ocupa lados opostos do Provódromo e precisa cumprir duas tarefas simultaneamente.

De um lado da arena, um participante deve manter um botão pressionado continuamente. O equipamento é sensível, qualquer descuido altera a cor do dispositivo e elimina imediatamente a dupla da disputa.

Enquanto isso, do outro lado, o parceiro precisa sustentar uma barra que equilibra um prato suspenso. O objeto pode receber peso ao longo da prova e conta com um ímã na parte inferior que não pode encostar no chão. Caso isso aconteça, a dupla é automaticamente desclassificada.

Duplas que participaram da prova

Os participantes se organizaram em duplas para enfrentar o desafio de resistência. A disputa começou com sete pares:

- Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach

- Breno e Leandro

- Milena e Ana Paula - 1ª dupla eliminada

- Chaiany e Gabriela - 2ª dupla eliminada

- Babu Santana e Solange Couto - 3ª dupla eliminada

- Juliano Floss e Samira - 4ª dupla eliminada

- Marciele e Jordana - 5ª dupla eliminada

Após as eliminações ao longo da madrugada, duas duplas seguiam firmes na prova e continuam lutando pela liderança por volta das 8h desta sexta.

Liderança compartilhada muda o jogo

Segundo Tadeu Schmidt, os vencedores da prova exercerão o poder do líder em conjunto durante toda a semana.

Isso significa que todas as decisões estratégicas precisarão ser tomadas em consenso, desde a indicação direta ao Paredão até a escolha do participante que ficará Barrado no Baile.

"Teremos dois líderes. Eles vão dividir tudo: indicação ao Paredão, Barrado no Baile todas as decisões serão tomadas juntos", explicou o apresentador durante o programa ao vivo.

Dinâmica da semana terá novas regras

Além da liderança dupla, a semana promete outras mudanças importantes na dinâmica do jogo.

No sábado, os confinados disputam a tradicional Prova do Anjo. Porém, desta vez, o vencedor não terá poder sozinho. O Anjo e o participante escolhido para o Monstro precisarão chegar a um acordo para indicar alguém diretamente ao Paredão.

Caso os dois não entrem em consenso, a consequência será imediata: ambos irão automaticamente para a berlinda.

A dinâmica promete aumentar a tensão estratégica dentro da casa e testar alianças no momento mais decisivo da semana.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Alberto Cowboy diz estar cansado do BBB 26 e cogita deixar o reality

Alberto Cowboy diz estar cansado do BBB 26 e cogita deixar o reality

Imagem - O que aconteceu com Marciele no BBB 26? Equipe revela motivo do mal-estar

O que aconteceu com Marciele no BBB 26? Equipe revela motivo do mal-estar

Imagem - BBB 26: Lindolfo, cachorro de Samira, ganha prótese e faz campanha publicitária

BBB 26: Lindolfo, cachorro de Samira, ganha prótese e faz campanha publicitária

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Agenda HZ: Festival de Boteco, MD Chefe, festa do Justin e Regionalzinho da Nair

Agenda HZ: Festival de Boteco, MD Chefe, festa do Justin e Regionalzinho da Nair
Imagem - Roteiro de passeio até R$ 100 em Vitória e Vila Velha

Roteiro de passeio até R$ 100 em Vitória e Vila Velha
Imagem - Grupo terrier: 7 raças de cachorro com muita energia 

Grupo terrier: 7 raças de cachorro com muita energia 