Jackson Antunes passa por transplante de rim após doação da esposa

Ator revelou que enfrentou problemas de saúde recentes e recebeu um rim da atriz Cristiana Britto, com quem é casado desde 1993

Publicado em 6 de março de 2026 às 10:15

Ator Jackson Antunes será homenageado no 7º FestCine Pedra Azul
Ator Jackson Antunes  Crédito: Globo/Léo Rosario

O ator Jackson Antunes, de 65 anos, passou recentemente por um transplante de rim. O órgão foi doado pela esposa, a atriz Cristiana Britto, com quem é casado desde 1993.

Já recuperado e em casa, o ator contou que enfrentou um período delicado de saúde nos últimos meses. O relato será exibido em entrevista ao programa Fantástico, da Globo, neste domingo, 8.

"Não tem coisa mais terrível do que dor. Não tem coisa mais terrível do que você não ver esperança. Agora está tudo bem", afirmou.

Cristiana Britto também comentou a decisão de doar o rim ao marido. Segundo a atriz, o gesto veio diante da gravidade da situação. "Meu maior medo é não estar mais perto dele", disse.

Histórico de saúde

A cirurgia ocorreu após outros episódios recentes na saúde do ator. Em 2023, Antunes revelou ter enfrentado um câncer no pâncreas, diagnóstico que manteve em sigilo na época.

Durante participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, ele contou que ficou internado por cerca de um mês enquanto tratava a doença.

"Não falei para ninguém. Há seis anos tive um câncer muito forte no pâncreas e fiquei internado por um mês. Minha esposa ficou em um sofazinho comigo durante os 30 dias", relatou.

Carreira na televisão

Natural de Minas Gerais, Jackson Antunes construiu uma carreira na televisão, com participações em diversas novelas. O ator ficou conhecido por interpretar antagonistas em produções como O Rei do Gado e o remake de Renascer, exibido em 2024, seu trabalho mais recente de destaque na Globo.

