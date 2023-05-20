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Vem mais frio

Vitória registra a madrugada mais fria do ano

De acordo com o Climatempo, Vitória registrou um novo recorde de madrugada mais fria em 2023, com 18,5°C. A cidade do Espírito Santo com a menor temperatura foi Venda Nova do Imigrante (8,5°C)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

20 mai 2023 às 16:20

Publicado em 20 de Maio de 2023 às 16:20

A madrugada deste sábado (20), foi de muito frio no Espírito Santo. Na região do Parque Nacional do Caparaó, em Pedra Menina, Dores do Rio Preto, por exemplo, registrou um novo recorde de frio, chegando a atingir temperaturas negativas (-1,8°C) na portaria do parque. O número supera a marca de 5 °C, registrado por termômetro do local nessa sexta (19).
A menor temperatura registrada nesta madrugada (20), pelo Climatempo, foi em Venda Nova do Imigrante, com 8,5°C. Vitória registrou a madrugada mais fria do ano, com 18,5°C, chegando a 16,1°C em alguns pontos da Capital, segundo o Climatempo. A mínima ficou entre 1,9°C e 5,0°C abaixo da climatologia da cidade, que é de 21,1°C.
Durante este sábado (20), Vitória ainda registrou o terceiro dia seguido com as menores temperaturas mínimas de 2023, pela estação convencional do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com 19,22°C.
Ainda segundo o Climatempo, as temperaturas nas capitais da Região Sudeste do Brasil não devem ser recordes nos próximos dias, mas poderão ficar entre as cinco mais frias deste ano, neste domingo (21). 
Nos próximos dias, a chuva em forma de pancadas pelo Sudeste ficará concentrada mais no norte e nordeste do estado do Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no nordeste e leste de Minas Gerais, com previsão de acumulados mais elevados no litoral capixaba.

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