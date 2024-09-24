Lixo no paraíso: a foto da contradição e da luta de caranguejo no ES

Caranguejo conhecido como guruçá sobe em garrafa de plástico na areia da praia Crédito: Vitor Jubini

Entre secas e enchentes existe um problema ambiental que não está atrelado a um período específico do ano e persiste, independentemente da condição climática. A presença do plástico descartado de forma displicente nos mais diversos ecossistemas revela nossa incapacidade de administrar o fluxo dos resíduos pelo planeta.

Para cobrir uma outra pauta, estive em agosto no final da Praia de Camburi, em Vitória, e constatei a presença expressiva de plásticos, restos de materiais de construção e isopor espalhados pela restinga. O tema da reportagem para a qual eu estava ali era a revitalização da região, castigada há décadas por ações humanas.

Enquanto caminhava, percebi muitos guruçás entrando e saindo de suas tocas. Em meio ao lixo espalhado pela areia, vi uma cena marcante: um dos caranguejos passando por cima de uma garrafa pet. Um encontro que não deveria ser comum por sua contradição de uma realidade que persiste em existir.

Lixo chega ao local por meio do vaivém das ondas Crédito: Vitor Jubini

Guruçá sobre garrafa plástica na Praia de Camburi Crédito: Vitor Jubini

A presença do guruçá (Ocypode quadrata) é um indicador positivo para as praias Crédito: Vitor Jubini

Garrafas pets são facilmente encontradas pela área Crédito: Vitor Jubini