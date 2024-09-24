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Caranguejo conhecido como guruçá sobe em garrafa de plástico na areia da praia Vitor Jubini
Fotojornalismo

Lixo no paraíso: a foto da contradição e da luta de caranguejo no ES

O lar dos guruçás tem sido compulsoriamente 'mobiliado' com plásticos e demais resíduos descartados por humanos de forma irresponsável e que prejudicam o meio ambiente

Vitor Jubini

Editor de Fotografia

Publicado em

24 set 2024 às 13:53
Caranguejo conhecido como guruçá sobe em garrafa de plástico na areia da praia Crédito: Vitor Jubini
Entre secas e enchentes existe um problema ambiental que não está atrelado a um período específico do ano e persiste, independentemente da condição climática. A presença do plástico descartado de forma displicente nos mais diversos ecossistemas revela nossa incapacidade de administrar o fluxo dos resíduos pelo planeta.
Para cobrir uma outra pauta, estive em agosto no final da Praia de Camburi, em Vitória, e constatei a presença expressiva de plásticos, restos de materiais de construção e isopor espalhados pela restinga. O tema da reportagem para a qual eu estava ali era a revitalização da região, castigada há décadas por ações humanas.
Enquanto caminhava, percebi muitos guruçás entrando e saindo de suas tocas. Em meio ao lixo espalhado pela areia, vi uma cena marcante: um dos caranguejos passando por cima de uma garrafa pet. Um encontro que não deveria ser comum por sua contradição de uma realidade que persiste em existir. 
Caranguejo guruçá na Praia de Camburi em Vitória
Lixo chega ao local por meio do vaivém das ondas Crédito: Vitor Jubini
Caranguejo guruçá em meio a garrafa plástica na Praia de Camburi
Guruçá sobre garrafa plástica na Praia de Camburi Crédito: Vitor Jubini
Caranguejo guruçá na Praia de Camburi
A presença do guruçá (Ocypode quadrata) é um indicador positivo para as praias Crédito: Vitor Jubini
Caranguejo guruçá na Praia de Camburi em Vitória
Garrafas pets são facilmente encontradas pela área Crédito: Vitor Jubini
Caranguejo guruçá no final da Praia de Camburi em Vitória
Casal de caranguejos guruçá em seu habitat Crédito: Vitor Jubini

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