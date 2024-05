Fotojornalismo: o tradicional banho de maré na Ilha das Caieiras

O banho de maré na Ilha das Caieiras — cartão-postal de Vitória, no Espírito Santo — é tão tradicional quanto a pesca de mariscos no manguezal. O mergulho no encontro do rio com o mar refresca a alma nos dias quentes e ainda revigora o espírito ao possibilitar a contemplação de uma paisagem potente.



A reurbanização da orla da região de São Pedro, em Vitória, instalou um píer que margeia a baía de fora a fora, criando novos pontos de lazer para a comunidade. Confira as fotos registradas no local: