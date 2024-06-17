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Imagem feita da Terceira Ponte contrasta edifícios da Enseada do Suá com casas no Morro da Garrafa Vitor Jubini
Fotojornalismo

As camadas da desigualdade social 'edificadas' em imóveis de Vitória

Ensaio fotográfico mostra como as contradições de uma sociedade desigual convivem lado a lado

Vitor Jubini

Editor de Fotografia

Publicado em

17 jun 2024 às 15:06
Imagem feita da Terceira Ponte contrasta edifícios da Enseada do Suá com casas no Morro da Garrafa Crédito: Vitor Jubini
A configuração urbana de Vitória é projetada pelas pelas edificações que ocupam morros, baixadas e aterros sobre a área marinha. O arranjo visual do espaço revela, além do contraste arquitetônico, camadas de casas e apartamentos que traduzem as contradições de uma sociedade desigual.
De um lado, as comunidades que ocupam os morros, com suas estruturas aparentemente frágeis e caóticas, moldadas pela urgência e pela criatividade dos que nelas habitam. Do outro lado, moradias compostas por estruturas rígidas, onde a combinação de vidro, concreto e metal formam fachadas com linhas e formas simétricas. Ambientes tão próximos e ao mesmo tempo tão distantes. Poucos metros são suficientes para separar sonhos e realidades diferentes.
Ensaio fotográfico retrata as diferentes fromas de habitação na cidade de Vitória
Casas e prédios se misturam visualmente na paisagem Crédito: Vitor Jubini
Ensaio fotográfico retrata as diferentes fromas de habitação na cidade de Vitória
Jogo de luz e sombra ressalta aspectos visuais da cidade Crédito: Vitor Jubini
Ensaio fotográfico retrata as diferentes fromas de habitação na cidade de Vitória
Convento da Penha inserido no cenário de construções urbanas Crédito: Vitor Jubini
Ensaio fotográfico retrata as diferentes fromas de habitação na cidade de Vitória
Contraste entre arquitetura alinhada visualmente e casas construídas sem rigor simétrico Crédito: Vitor Jubini
Ensaio fotográfico retrata as diferentes fromas de habitação na cidade de Vitória
Grande parte dos empreendimentos de grande porte está construída sobre aterros Crédito: Vitor Jubini
Ensaio fotográfico retrata as diferentes fromas de habitação na cidade de Vitória
As construções formam grandes mosaicos Crédito: Vitor Jubini
Ensaio fotográfico retrata as diferentes fromas de habitação na cidade de Vitória
Novos empreendimentos surgem e vão preenchendo o espaço visual Crédito: Vitor Jubini
Ensaio fotográfico retrata as diferentes fromas de habitação na cidade de Vitória
Imagem mostra em detalhe os diferentes estilos de construção em Vitória  Crédito: Vitor Jubini

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