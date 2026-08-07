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Crueldade em Vila Velha

Polícia investiga se 12 gatos mortos em condomínio no ES foram envenenados

Moradores de condomínio em Coqueiral de Itaparica denunciam série de mortes de gatos comunitários desde o ano passado; um animal foi recolhido para perícia, que vai apontar a causa da morte

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 09:13

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

07 ago 2026 às 09:13
Polícia investiga morte de gatos em condomínio de Vila Velha
Polícia investiga morte de gatos em condomínio de Vila Velha Acervo Pessoal

Moradores de um condomínio em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, denunciam uma sequência de mortes de gatos comunitários e suspeitam que os animais estejam sendo envenenados. Segundo o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, pelo menos 12 gatos morreram desde o ano passado em circunstâncias semelhantes.


Na manhã de quinta-feira (6), equipes da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA) estiveram no condomínio para iniciar os levantamentos da investigação. Um gato encontrado morto foi recolhido e encaminhado para perícia, que irá determinar a causa da morte.


Um grupo de cerca de 30 moradores cuida dos chamados gatos comunitários. Eles recebem alimentação, atendimento veterinário, castração e acompanhamento constante.


"O que temos ali são gatos comunitários. Não são de uma pessoa só, várias pessoas que cuidam", contou uma das moradoras, que preferiu não se identificar.


O trabalho de proteção aos animais, no entanto, passou a ser marcado pela preocupação. As cuidadoras afirmam que as mortes vêm ocorrendo desde o ano passado e cobram a identificação dos responsáveis.


"Agora que a gente pediu e a Polícia Civil veio. Não pode continuar do jeito que está", afirmou outra moradora.

Novos casos nesta semana
Grupo de moradores de condomínio cuidam de gatos em Coqueiral de Itaparica
Grupo de moradores de condomínio cuidam de gatos em Coqueiral de Itaparica Acervo Pessoal

A preocupação aumentou após dois novos casos registrados nesta semana. Uma gata foi encontrada morta na segunda-feira (3). Já na quinta-feira (6), outro animal apareceu morto nas mesmas circunstâncias.


Uma das cuidadoras contou que o gato encontrado morto na quinta era acompanhado por ela desde filhote.

Eu cuidei dela desde pequenininha. Quando vi ela morta, falei para o meu esposo: 'não acredito que é ela'. Quando desci, era ela

Não quis se identificar Moradora

Segundo os moradores, diversas tentativas já foram feitas para esclarecer o que está acontecendo. Eles afirmam que elaboraram relatórios, registraram as mortes dos animais e procuraram tanto a administração do condomínio, quanto a prefeitura, mas dizem que nenhuma providência efetiva foi tomada.


Eles também reclamam que o condomínio não disponibilizou as imagens das câmeras de segurança.


"Precisa de um posicionamento para que essa situação tenha um final e interrompa essa série de envenenamentos", disse uma moradora.

Perícia vai apontar se houve envenenamento

O delegado Marcelo Nolasco, titular da DEPMA, explicou que, até o momento, a polícia não pode afirmar que houve envenenamento.


"Nós tivemos um boletim de ocorrência registrado no dia 4 de agosto e ontem (quinta) mandamos uma equipe para fazer os levantamentos preliminares. Nossa equipe localizou um gato morto no condomínio. Esse gato foi recolhido e encaminhado para perícia, que vai determinar a causa da morte. Só temos como afirmar se houve envenenamento se tivermos a perícia nesse animal", afirmou.


Segundo o delegado, embora o boletim mencione 12 mortes desde o ano passado, o único caso confirmado pela polícia até o momento é o do animal recolhido na quinta-feira.


"Vamos ouvir a pessoa que registrou a ocorrência para que ela preste melhores informações, saber quantos gatos mortos, se há suspeitos e, a partir daí, tentar identificar, eventualmente, alguém que esteja fazendo isso com esses gatos."


A Polícia Civil também pretende solicitar imagens das câmeras de segurança do condomínio para tentar esclarecer o caso.


"Mas, ainda assim, temos que esclarecer que é muito complicado. Nós temos um relato de que cerca 30 de pessoas cuidam desses gatos, então podemos ter imagens de alguém colocando água e comida. Quem disse que essa água e comida de alguém que, eventualmente foi flagrado pela câmera, estariam envenenados? Tem pessoas que cuidam por amor", explicou Nolasco.


O delegado informou que não há prazo para a conclusão das investigações e pediu que qualquer pessoa com informações procure a Polícia Civil.

Se alguém está fazendo isso, é uma crueldade que não podemos permitir

Marcelo Nolasco Delegado

Crime pode levar à prisão

O delegado Marcelo Nolasco explicou que, caso seja comprovado que houve envenenamento, o responsável poderá responder pelo crime de maus-tratos contra animais, previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais.


Nos casos envolvendo cães e gatos, a pena varia de dois a cinco anos de reclusão. Se o animal morrer em decorrência dos maus-tratos, a punição pode ser aumentada em até um terço, chegando a seis anos de prisão.


Enquanto aguardam respostas, as moradoras afirmam que continuarão cuidando dos gatos comunitários, apesar do medo de que novas mortes ocorram.


"A gente espera que descubra quem é essa pessoa. Existe lei e queremos saber quem é esse covarde. Queremos respostas", disse uma das cuidadoras.


* Com informações do repórter João Brito, da TV Gazeta. 

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