Polícia investiga se 12 gatos mortos em condomínio no ES foram envenenados

Moradores de um condomínio em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, denunciam uma sequência de mortes de gatos comunitários e suspeitam que os animais estejam sendo envenenados. Segundo o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, pelo menos 12 gatos morreram desde o ano passado em circunstâncias semelhantes.





Na manhã de quinta-feira (6), equipes da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA) estiveram no condomínio para iniciar os levantamentos da investigação. Um gato encontrado morto foi recolhido e encaminhado para perícia, que irá determinar a causa da morte.





Um grupo de cerca de 30 moradores cuida dos chamados gatos comunitários. Eles recebem alimentação, atendimento veterinário, castração e acompanhamento constante.





"O que temos ali são gatos comunitários. Não são de uma pessoa só, várias pessoas que cuidam", contou uma das moradoras, que preferiu não se identificar.





O trabalho de proteção aos animais, no entanto, passou a ser marcado pela preocupação. As cuidadoras afirmam que as mortes vêm ocorrendo desde o ano passado e cobram a identificação dos responsáveis.





"Agora que a gente pediu e a Polícia Civil veio. Não pode continuar do jeito que está", afirmou outra moradora.