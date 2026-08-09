Sacar, poupar ou comprar? As dicas para investidores diante de tarifaços de Trump

Tarifaço, inflação e investimento. As novas tarifas adicionais impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, que entraram em vigor no dia 22 de julho, provocaram oscilações no mercado financeiro e levantaram dúvidas de pequenos investidores sobre essas pautas.





Afinal, é hora de mexer na poupança, retirar dinheiro da renda fixa ou correr para comprar dólar? Para responder a essas e outras perguntas, A Gazeta ouviu especialistas em economia e investimentos. A opinião dos analistas converge para uma orientação: o ideal é evitar decisões impulsivas e acompanhar a evolução do cenário econômico.





Nessa conjuntura, os setores automotivo, agrícola e industrial estão entre os mais impactados pela medida. Segundo o doutor em Economia Gercione Dionizio, a medida do governo Donald Trump prevê exceções para alguns segmentos, como carne bovina, café, aeronaves e celulose.





“Para os setores não contemplados pelas isenções, a tendência é de redução da competitividade dos produtos brasileiros no mercado norte-americano, podendo resultar em queda das exportações, especialmente naqueles com maior dependência do mercado dos Estados Unidos”, afirma.



