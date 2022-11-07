Banestes anuncia o nome e revela a marca do seu banco digital

"O foco do novo negócio são as pessoas que hoje estão fora das instituições bancárias, o que chamamos de desbancarizados. É um dos caminhos para fazer o banco crescer e continuar forte. Vamos buscar o jovem e quem está fora do Espírito Santo", explica José Amarildo Casagrande, presidente do Banestes.
Uma das estratégias do Banestes
com a operação digital é trazer para a sua carteira clientes de fora do Estado. O banco está entrando forte na prestação de serviço para prefeituras e governos de fora do Espírito Santo, com a plataforma Pix da Arrecadação, que visa facilitar e agilizar o recebimento de tributos, taxas e demais contribuições.
O Bizi vai funcionar 100% via aplicativo. O objetivo é que todos os serviços - de abertura de conta até contratação de um seguro - sejam feitos sem tarifas e papel. Não haverá estrutura física (agências e postos de atendimento), o que diminuirá bastante o custo da operação. O novo negócio visa aproximar a instituição estadual de um movimento de digitalização que já tomou conta do mercado bancário e, claro, colocar o Banestes
em igualdade de condições com fintechs e demais concorrentes na disputa por mercado.