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Mercado bancário

Banestes anuncia o nome e revela a marca do seu banco digital

O objetivo da instituição estadual é, além de ampliar o seu mercado, competir com novos entrantes e fintechs em igualdade de condições

Públicado em 

07 nov 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Banestes
Agência do Banestes na Praça Oito, em Vitória Crédito: Divulgação/Banestes
Bizi é o nome do banco 100% digital do Banestes. É uma inspiração em duas palavras inglesas: busy (ocupado) e easy (fácil). A ideia é passar a ideia de algo fácil e rápido de ser usado, até para quem não tem tempo para nada. O sistema já está sendo testado e seguirá assim pelos próximos meses. A intenção é disponibilizar ao mercado no segundo semestre de 2023.
"O foco do novo negócio são as pessoas que hoje estão fora das instituições bancárias, o que chamamos de desbancarizados. É um dos caminhos para fazer o banco crescer e continuar forte. Vamos buscar o jovem e quem está fora do Espírito Santo", explica José Amarildo Casagrande, presidente do Banestes.
Uma das estratégias do Banestes com a operação digital é trazer para a sua carteira clientes de fora do Estado. O banco está entrando forte na prestação de serviço para prefeituras e governos de fora do Espírito Santo, com a plataforma Pix da Arrecadação, que visa facilitar e agilizar o recebimento de tributos, taxas e demais contribuições.
Marca do Bizi, banco digital do Banestes
Marca do Bizi, banco digital do Banestes Crédito: Divulgação/Banestes
O Bizi vai funcionar 100% via aplicativo. O objetivo é que todos os serviços - de abertura de conta até contratação de um seguro - sejam feitos sem tarifas e papel. Não haverá estrutura física (agências e postos de atendimento), o que diminuirá bastante o custo da operação. O novo negócio visa aproximar a instituição estadual de um movimento de digitalização que já tomou conta do mercado bancário e, claro, colocar o Banestes em igualdade de condições com fintechs e demais concorrentes na disputa por mercado.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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