Por quanto tempo o Irã pode sustentar a guerra com os EUA e Israel?

A duração da guerra e o impacto sobre o comércio e as exportações de petróleo serão decisivos. O estreito de Ormuz é, ao mesmo tempo, uma forma de pressionar os EUA e uma fragilidade para o próprio Irã: interrupções nessa rota podem encarecer a guerra para os americanos e afetar o mercado global de energia, mas o bloqueio naval americano e as restrições à navegação também dificultam as exportações de petróleo do Irã.