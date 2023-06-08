Vila Velha ganha petiscaria com ambiente rústico e música ao vivo

Bolinho de carne seca com abóbora é uma opção no cardápio Crédito: Roda Velha/Divulgação

Inaugurado em pleno feriado de Corpus Christi, o restaurante e petiscaria Roda Velha aposta em gastronomia variada, música ao vivo e decoração com elementos rústicos para fisgar os vila-velhenses.

O novo point fica em Itapuã e vai funcionar todos os dias, com self-service no almoço, das 11h às 15h, e petiscos e pratos à la carte até meia-noite.

A capacidade é para 250 pessoas sentadas e o espaço tem uma sala climatizada que pode ser usada para eventos intimistas de até 60 convidados.

Localizado na área externa, o palco recebe atrações musicais e shows de stand up comedy. Nesta quinta (8), a trilha fica a cargo de Jefferson Ferrari, voz e violão (couvert artístico R$ 8).

Novo point fica na Rua Resplendor, em Itapuã Crédito: Roda Velha/Divulgação

No cardápio, as entradas vão de casquinha de siri a vinagrete de polvo, e na seção de petiscos cada um leva o nome de uma praia, ponto turístico ou bairro do Espírito Santo. São exemplos Ulé (bolinho de bacalhau), Morro do Moreno (aipim, cream cheese e carne de porco) e Ilha das Garças (costelinha suína com barbecue).

Mas não só de capixabismos se faz o menu, que traz ainda o Boquinha de Anjo, sanduiche tradicional de bares paulistas. Aqui, ele sai com recheios à base de carne louca, filé, frango empanado, pernil desfiado, costela especial e rabada com agrião (a partir de R$ 34,90).

O Roda Velha, que tem espaço kids com monitora, está localizado na Rua Resplendor, 470, ao lado do Itaú, Itapuã, Vila Velha. Mais informações: @restauranterodavelhaitapoa (Instagram).

Sanduíche Boquinha de Anjo: dos bares paulistas para Vila Velha Crédito: Roda Velha/Divulgação

CAIXINHAS APAIXONANTES

A choux cream, sobremesa de origem francesa que ficou muito popular no Japão e recentemente virou moda em confeitarias brasileiras, é destaque no cardápio de Dia dos Namorados da Mombee, que produz doces sob encomenda em Vitória.

A caixinha com seis unidades de mini choux custa R$ 60 e contém as versões baunilha, baunilha com frutas vermelhas e baunilha com frutas amarelas (duas de cada).

Outra dica para presentear na data é o kit com nove bombons de morango nos sabores pistache, brigadeiro branco e brigadeiro ao leite (R$ 120). Pedidos e mais informações: (27) 99801-7707.

BOTECAGEM NA RETA FINAL

Roda de Boteco 2023 na Grande Vitória entrou em sua reta final. Domingo, 11/06, é o último dia para experimentar e avaliar os petiscos do festival nos 40 bares e botecos participantes. na Grande Vitória entrou em sua reta final. Domingo, 11/06, é o último dia para experimentar e avaliar os petiscos do festival nos 40 bares e botecos participantes. Clicando aqui você confere a lista completa com fotos dos pratos, horários de atendimento e endereços para visitar

O evento começou no dia 11 de maio, em estabelecimentos das cidades de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Os petiscos criados para essa edição são vendidos a R$ 45,90 e o valor já inclui uma cerveja de cortesia (Antarctica Original).

Petiscos do festival são vendidos a R$ 45,90 com uma cerveja de cortesia Crédito: Bruno Coelho

Os bares e botecos vencedores serão anunciados na festa de encerramento do Roda de Boteco, o Botecão, onde o público poderá experimentar os pratos da competição em versão reduzida, a R$ 20 cada porção.