Dia dos Namorados: veja lista com jantares para curtir a dois

No Dia dos Namorados, não vai faltar amor em forma de comida para embalar o romance dos capixabas. De Norte a Sul do Estado, os restaurantes capricharam nos menus para a data. Hotéis da Capital também servirão jantares românticos no dia 12.
Para quem ainda não programou a noite, fizemos uma lista com cardápios e eventos criados especialmente para os apaixonados. O roteiro vai da Grande Vitória ao interior.
GRANDE VITÓRIA
A OCA - O restaurante criou dois menus temáticos à la carte: um de almoço, para o dia 11/06, das 12h às 16h, e um de jantar, para o dia 12, das 19h às 23h. Salada grega com crocante de amendoim e pão italiano (R$ 29/entrada) e risoto de limão siciliano com camarões VG (R$ 78/prato individual) são opções para o dia 11. O jantar do Dia dos Namorados inclui carpaccio ao pesto com tomate, queijo, manjericão e baguete (R$ 46/entrada) e escalope de filé com roti, batatas ao murro e farofa de bacon (R$ 84/prato individual). O menu fixo também estará disponível e haverá música ao vivo nos dois dias. Centro, Vitória.
- Reservas e mais informações: (27) 98825-6714.
ALAS RESTAURANTE - No dia 12/06, a partir das 19h, o restaurante grego vai servir um menu especial com cinco etapas a R$ 290 por pessoa (bebidas à parte). Uma das opções de entrada, para compartilhar, contém ostra, camarão VG e polvo na brasa. Entre os pratos, destaque para o Koxyli, massa em formato de concha recheada com frutos do mar ao molho de tomate. As sobremesas também são para dividir: baklavas e Esperis (torta de laranja com sorvete de creme). Santa Luiza, Vitória.
- Reservas e mais informações: (27) 97400-9011.
BISTRÔ SALDANHA - No dia 12/06, a atração no local é um jantar temático, das 19h às 23h, por R$ 330 o casal (entrada + prato + sobremesa + garrafa de vinho). Um dos menus oferecidos é composto de medalhão de salmão ao molho de alcaparras, fettuccine ao molho de camarão e crumble de hortelã com sorbet de abacaxi e pistache. Curva do Saldanha, Vitória.
- Reservas e mais informações: (27) 99821-9656.
BOTTEGA CIAO - No Dia dos Namorados (12/06), a casa vai servir um menu fechado com entrada, prato e sobremesa a R$ 175 por pessoa (bebidas à parte). Entre as opções há burrata, risoto de funghi e tartelete de pistache e chocolate branco caramelizado com cremoux de morango e sorvete. Praia do Canto, Vitória.
- Reservas e mais informações: (27) 99325-3333.
BISTRÔ VISTA DO MESTRE - O restaurante vai servir um menu fechado no dia 12/06 com duas entradas + dois pratos + duas sobremesas a R$ 249,90 por casal (bebidas à parte). Haverá quatro opções de principal: talharim ao molho de tomate com camarão; risoto de alho-poró com filé no molho roti; ancho, purê com gruyère, tomate confit e arroz com amêndoa; ou filé de tilápia com talharim de legumes e farofa de biju com castanhas. Música ao vivo com Bruno de Oliveira. Centro, Serra.
- Reservas e mais informações: (27) 99613-1621.
GOLBURGER & COZINHA - O chef Luiz Felipe Torezani criou um cardápio para o jantar de 12/06 com duas opções de entrada, duas de principal e uma de sobremesa. Além da carne cruda (R$ 49,90/entrada) e das batatas bravas com polvo (R$ 59,90/entrada), fazem parte desse menu nhoque com fonduta de parmesão e trufas acompanhado de filé e molho de carne (R$ 89,90), risoto de tomate com castanhas e camarões grelhados (R$ 99,90) e Floresta Negra (R$ 44,90/sobremesa). Praia da Costa, Vila Velha. Reservas pelo app Get In.
- Mais informações: (27) 3329-3348.
EL GITANO - O restaurante vai abrir nos dias 11 e 12/06, às 19h, com um menu temático a R$ 339 por casal (entrada + prato + sobremesa, bebidas à parte). Tartar de salmão sobre telha de sagu picante com wasabi e molho de vieiras, massa ao limão com camarão VG e vieira e pavlova com frutas e creme de iogurte estão entre as opções. Música ao vivo com Chorou Bebel. Curva da Jurema, Vitória.
- Reservas e mais informações: (27) 99248-9096.
ELIAH e PEPPE - Os restaurantes do chef Vinícius Cavalcante abrirão no dia 12/06 com jantar especial a R$ 189 por pessoa (bebidas à parte). De entrada, vai à mesa Tuna Sandwich, seguido por Porco Crock e uma opção de segundo prato: bife ancho, molho de cogumelos trufados com purê de batata e cebola caramelizada ou camarões com molho crocante e rigatoni ao limão. Sobremesa: tiramisù de chocolate branco com mocaccino e frutas vermelhas. Praia do Canto, Vitória.
- Reservas e mais informações: (27) 99782-7538.
EMPÓRIO JOAQUIM - No dia 12/06, o bistrô vai servir um jantar especial a R$ 200 por pessoa (entrada + prato + sobremesa, bebidas à parte). Entre as opções há toast de jamón serrano com figo e mel, badejo na brasa com aspargos e purê de couve-flor defumada e NY roll com ganache de chocolate branco e coulis de framboesa. Praia do Canto, Vitória.
- Reservas e mais informações: (27) 99743-3785.
MAHO GASTROBAR - O quiosque na Praia de Camburi vai abrir segunda (12/06) com um jantar especial que inclui entrada, prato, sobremesa e garrafa de vinho tinto (R$ 280 por casal). Um dos menus contém canapé de costela, risoto de tomate com Parma e brie e musse de chocolate com café. Mata da Praia, Vitória.
- Reservas e mais informações: (27) 99962-3251.
MODÉSTIA ÀS FAVAS - O restaurante no alto do Jaburuna preparou três modalidades de menu para o fim de semana dos namorados, cada um com cinco etapas. Eles serão servidos nos dias 10, 11 e 12, a partir das 20h, e custam de R$ 239 a R$ 259 por pessoa (bebidas à parte). Faz parte do vegetariano bolinho de jaca desfiada com abóbora e do de carnes e frutos do mar ratatouille com massa de crepe, molho de tomate e ervas e camarões VG flambados na cachaça. Jaburuna, Vila Velha.
- Reservas e mais informações: (27) 98144-8511.
PREFERITO RESTAURANTE - O italiano vai abrir no dia 12/06 com menu fechado, a R$ 179 por pessoa (entrada + prato + sobremesa/bebidas à parte). O cardápio da noite inclui massa recheada com burrata e raspas de limão siciliano, filé com ravióli trufado e mil-folhas de frutas vermelhas. Praia da Costa, Vila Velha. Reservas somente para o primeiro horário (19h).
- Mais informações: (27) 3066-6194, a partir das 16h.
RESTAURANTE DON AGUILAR - O restaurante vai abrir para jantar no dia 12/06 servindo um menu temático a R$ 299 por casal (entrada + prato + sobremesa, bebidas à parte). Carne cruda sobre mil-folhas de batata ao creme de queijo e mostarda trufada; espaguete com molho de cogumelos e medalhões de filé ao roti; e duo de cannoli com creme de maracujá e sorbet de chocolate estão entre as opções. Música ao vivo com Leão Magno. Praia da Costa, Vila Velha.
- Reservas e mais informações: (27) 99271-4174.
SOETA - O restaurante vai abrir no dia 12/06 para jantar com um menu degustação especial de 10 etapas. Ostra com vinagrete e ar de coentro, tartar de mignon com caviar mujol, ravióli de cordeiro com queijo de cabra e cannolo com calda de goiabada e sorvete de coco fazem parte da sequência (R$ 320 por pessoa/bebidas à parte). Praia do Canto, Vitória.
- Reservas e mais informações: (27) 98875-1032.
THEO BISTRÔ - No Dia dos Namorados, 12/06, a casa vai oferecer três opções de menu a R$ 350 por casal (bebidas à parte). Steak tartare, lagosta no abacaxi com risoto de banana-da-terra, bobó desconstruído e risoto de camarão pistola são opções. Praia da Costa, Vila Velha.
- Reservas e mais informações: (27) 98842-2513.
REGIÃO SERRANA
DON DUE - Nos dias 11 e 12/06, o restaurante servirá um menu especial no jantar com drinque de boas-vindas, entrada, prato principal e sobremesa a R$ 300 por pessoa (bebidas à parte). Petit gateau de baroa recheado com queijos italianos, Bife Wellington com risoto de grana padano e entremet de frutas vermelhas são opções para a noite, que será à luz de velas e terá música ao vivo. Rota do Lagarto, Pedra Azul, Domingos Martins.
- Reservas e mais informações: (27) 99641-3752.
REGIÃO NORTE
CASA AMARELA - De 8 a 12/06, o restaurante vai oferecer um menu de Dia dos Namorados a R$ 185 por pessoa (bebidas à parte). Os jantares serão à luz de velas, com decoração temática, e incluirá creme vichyssoise com ovo mollet, croûtons e azeite de ervas; camarão, babaganush e mel; brioche, bacalhau e azeitona; ravióli de berinjela à bolonhesa e pesto de castanha; steak Angus com lasanha de palmito e shiitake; massa negra com molho romesco, camarões VG, mexilhões e minilulas; e musse de chocolate com creme de baunilha, pocan e frutas vermelhas. Vila Nova, Aracruz.
- Reservas e mais informações: (27) 99298-0891.
GARDEN BISTRÔ - O jantar do Dia dos Namorados, 12/06, é composto de couvert, entrada, prato e sobremesa (R$ 369 por casal/bebidas à parte). Tataki de atum com arroz crocante e sriracha e robalo ao champanhe com camarão VG, purê de cará e ovas de peixe voador estão entre as opções. Vila Nova, Aracruz.
- Reservas e mais informações: (27) 99828-1462.
REGIÃO NOROESTE
EMPÓRIO SÃO MIGUEL - Terá menu temático no jantar dos dias 10, 11 e 12/06 a R$ 330 por casal (bebidas à parte). Salada de carpaccio, miniburrata com tomate, uva confit e toast e pesto, polpetone com fettuccine ao molho vermelho e cuscuz do mar são opções do cardápio. Anexo ao Hotel São Miguel, Vila Nova, Colatina.
- Reservas e mais informações: (27) 98802-1312.
LIVERPUB - A chef Bia Brunow criou um menu de seis etapas para o Dia dos Namorados, 12/06, que inclui: polvo sob tempura de milho e salsa de avocado; carne cruda trufada sob massa crocante; folhas, praliné de castanhas, morangos marinados e gorgonzola; risoni cremoso de bacalhau e farofa cítrica; filé em molho de mostarda, batatas trufadas e grana padano; e pain perdu com creme de baunilha, ganache de chocolate e tartar de frutas vermelhas. Quanto: R$ 450 por casal (bebidas à parte). A partir das 19h30. Centro, Colatina.
- Reservas e mais informações: (27) 99744-4520.
REMANSO BISTRÔ - O jantar planejado pela chef Alê Galvão para o dia 12/06, a partir das 19h, terá mesa de antepastos e opções de prato principal, como risoto de camarão, espaguete com frutos do mar e paella caipira. Quanto: R$ 300 por casal (bufê de antepastos + 1 prato por pessoa, bebidas à parte). Música ao vivo com Marcos Silva. Moacir Brotas, Colatina.
- Reservas e mais informações: (27) 98876-8284.