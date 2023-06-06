Dia dos Namorados: veja lista com jantares para curtir a dois

- No dia 12/06, o bistrô vai servir um jantar especial a R$ 200 por pessoa (

entrada + prato + sobremesa,

bebidas à parte). Entre as opções há toast de jamón serrano com figo e mel, badejo na brasa com aspargos e purê de couve-flor defumada e NY roll com ganache de chocolate branco e coulis de framboesa. Praia do Canto, Vitória.