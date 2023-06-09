Hotéis de Vitória farão jantares românticos no Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados movimenta não somente restaurantes, que costumam lotar seus jantares românticos, mas também alguns hotéis, que preparam eventos temáticos para os casais comemorarem a data.
No próximo 12 de junho, segunda-feira, três dos principais hotéis de Vitória abrirão seus restaurantes para o público com uma programação que inclui música ao vivo, decoração especial, cardápio exclusivo e até desconto na hospedagem.
No Hotel Senac Ilha do Boi, o menu do Dia dos Namorados terá como recepção taça de espumante e um bufê de queijos nobres e embutidos das montanhas capixabas. Às 20h será servido o jantar, com entrada, prato principal e sobremesa.
As opções de entrada serão involtini à caprese, vitello tonnato com alcaparras ou sushi de salmão, e as de pratos camarão VG ao mascarpone com açafrão acompanhado de purê de amêndoas, carré de cordeiro com tortelli de pera e gorgonzola ou medalhão de filé com crocante de Parma e sálvia acompanhado de risoto de gruyère e aspargos frescos.
De sobremesa será servida uma verrine de chocolate com gengibre e musse de chocolate branco com geleia de romã. O pacote com jantar completo, bebidas não alcoólicas (água, refrigerante e suco) e música ao vivo (Pavese Sounds) custa R$ 490 por casal.
ROMANCE AO SOM DE JAZZ
Na Praia do Canto, o Sheraton Vitória preparou uma noite romântica regada a jazz e gastronomia. O evento do dia 12 vai durar das 20h às 23h30 e o valor do convite, R$ 195 por pessoa, dá direito a taça de espumante de boas-vindas; jantar com entrada, prato e sobremesa; apresentação musical; estacionamento de cortesia e desconto em hospedagem na data.
Ao som do quinteto Finest Hour Jazz, com a participação de Tabatha Fher, o jantar no restaurante do hotel terá como opções de entrada salada de rúcula com cogumelos assados e farofa de pistache, creme de aspargos com crispy de Parma e bruschetta caprese.
Na hora do prato, a escolha fica entre quatro principais: filé au poivre e batatas gratinadas; salmão ao molho de mel com pimenta vermelha, arroz negro e maçã assada; tortelli recheado de espinafre e ricota na manteiga de sálvia acompanhado de camarões grelhados e amêndoas; e fettuccine com frutos do mar (lula, camarão e polvo) e notas de gengibre.
Strudel com sorvete de canela, fudge de chocolate belga com calda de caramelo e flor de sal, petit gateau de goiabada com sorvete de queijo e sashimi de frutas são as alternativas de sobremesa.
VISTA PARA A ENSEADA
A R$ 260 por casal, sem bebidas inclusas, o jantar de namorados do Golden Tulip Porto Vitória, no dia 12, acontecerá das 19h às 22h30, com música ao vivo e decoração temática.
No cardápio, as entradas são ceviche de salmão e arancini de romã com fonduta, à escolha. De sobremesa, pode ir à mesa cheesecake de frutas vermelhas ou meia esfera de chocolate com brownie e sorvete.
As opções de prato consistem em risoto de brie com pera, atum na crosta de gergelim acompanhado por musseline de baroa e aioli de gengibre e filé au poivre com arroz selvagem.
HOTÉIS CONSULTADOS:
- GOLDEN TULIP PORTO VITÓRIA HOTEL - Jantar das 19h às 22h30, com música ao vivo, a R$ 260 por casal (bebidas à parte). Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 635, Enseada do Suá. Reservas: 27) 3533-1300 ou Whatsapp (27) 3533-1323.
- HOTEL SENAC ILHA DO BOI - Jantar a partir das 19h, com música ao vivo, a R$ 490 por casal (inclui bebidas não alcoólicas). Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória. Reservas: (27) 3345-0111.
- SHERATON VITÓRIA HOTEL - Jantar das 20h às 23h30, com música ao vivo, a R$ 195 por pessoa (bebidas à parte). Av. Saturnino de Brito, 217, Praia do Canto, Vitória. Reservas: (27) 2125-8000 ou Whatsapp (27) 98121-0106.