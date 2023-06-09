Hotéis de Vitória farão jantares românticos no Dia dos Namorados

Dia dos Namorados movimenta não somente restaurantes, movimenta não somente restaurantes, que costumam lotar seus jantares românticos , mas também alguns hotéis, que preparam eventos temáticos para os casais comemorarem a data.

No próximo 12 de junho, segunda-feira, três dos principais hotéis de Vitória abrirão seus restaurantes para o público com uma programação que inclui música ao vivo, decoração especial, cardápio exclusivo e até desconto na hospedagem.

No Hotel Senac Ilha do Boi, o menu do Dia dos Namorados terá como recepção taça de espumante e um bufê de queijos nobres e embutidos das montanhas capixabas. Às 20h será servido o jantar, com entrada, prato principal e sobremesa.

As opções de entrada serão involtini à caprese, vitello tonnato com alcaparras ou sushi de salmão, e as de pratos camarão VG ao mascarpone com açafrão acompanhado de purê de amêndoas, carré de cordeiro com tortelli de pera e gorgonzola ou medalhão de filé com crocante de Parma e sálvia acompanhado de risoto de gruyère e aspargos frescos.

De sobremesa será servida uma verrine de chocolate com gengibre e musse de chocolate branco com geleia de romã. O pacote com jantar completo, bebidas não alcoólicas (água, refrigerante e suco) e música ao vivo (Pavese Sounds) custa R$ 490 por casal.

ROMANCE AO SOM DE JAZZ

Na Praia do Canto, o Sheraton Vitória preparou uma noite romântica regada a jazz e gastronomia. O evento do dia 12 vai durar das 20h às 23h30 e o valor do convite, R$ 195 por pessoa, dá direito a taça de espumante de boas-vindas; jantar com entrada, prato e sobremesa; apresentação musical; estacionamento de cortesia e desconto em hospedagem na data.

Ao som do quinteto Finest Hour Jazz, com a participação de Tabatha Fher, o jantar no restaurante do hotel terá como opções de entrada salada de rúcula com cogumelos assados e farofa de pistache, creme de aspargos com crispy de Parma e bruschetta caprese.

Na hora do prato, a escolha fica entre quatro principais: filé au poivre e batatas gratinadas; salmão ao molho de mel com pimenta vermelha, arroz negro e maçã assada; tortelli recheado de espinafre e ricota na manteiga de sálvia acompanhado de camarões grelhados e amêndoas; e fettuccine com frutos do mar (lula, camarão e polvo) e notas de gengibre.

Talharim com frutos do mar e notas de gengibre do Sheraton Crédito: Carlos Alberto Silva

Strudel com sorvete de canela, fudge de chocolate belga com calda de caramelo e flor de sal, petit gateau de goiabada com sorvete de queijo e sashimi de frutas são as alternativas de sobremesa.

VISTA PARA A ENSEADA

A R$ 260 por casal, sem bebidas inclusas, o jantar de namorados do Golden Tulip Porto Vitória, no dia 12, acontecerá das 19h às 22h30, com música ao vivo e decoração temática.

No cardápio, as entradas são ceviche de salmão e arancini de romã com fonduta, à escolha. De sobremesa, pode ir à mesa cheesecake de frutas vermelhas ou meia esfera de chocolate com brownie e sorvete.

As opções de prato consistem em risoto de brie com pera, atum na crosta de gergelim acompanhado por musseline de baroa e aioli de gengibre e filé au poivre com arroz selvagem.