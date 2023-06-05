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CONTEÚDO DE MARCA

Vinhos argentinos de altitude impressionam pela qualidade

Um exemplo são os rótulos da vinícola Terraza de Los Andes, produzidos a partir de vinhedos situados nas montanhas de Mendoza

Públicado em 

05 jun 2023 às 11:45
Nádia Alcalde

Colunista

Nádia Alcalde

Vinho Malbec da vinícola argentina Terrazas de Los Andes, em Mendoza
Vinhedos de altitude são um diferencial da Terrazas de Los Andes  Crédito: Terrazas de Los Andes/Instagram
Quando vou comprar um vinho, sempre procuro o diferencial da vinícola, e a localização dos vinhedos é algo que me chama a  atenção. Foi o que aconteceu quando conheci os rótulos da Terrazas de Los Andes.
A história dessa vinícola argentina começou quando Robert Jean de Vogüe, presidente da Moët & Chandon, escolheu o país como  primeira locação da Chandon fora da França, em 1959.
A Terrazas surgiu um tempo depois, nos anos 1990, com a ideia de focar na Malbec argentina, que já vinha dando o que falar. A vinícola começou a explorar o território, principalmente em Gualtallary, no pé da Cordilheira dos Andes, quando nem mesmo a Catena Zapata tinha algo por lá.
Hoje, a Terrazas conta com 550 hectares de vinhedos, localizados em diferentes áreas de Mendoza. Algumas plantações ficam até 1.200 metros acima do nível do mar, e em todas pratica-se o cultivo sustentável.

NO FRIO DAS MONTANHAS

Regiões montanhosas e frias trazem particularidades bastante agradáveis ao vinho. Em locais mais quentes, as uvas costumam amadurecer mais rápido e a fruta obtida é mais adocicada, o que resulta em bebidas com maior teor alcoólico, baixa acidez e taninos mais discretos.
No frio e no alto, a amplitude térmica faz um trabalho mais delicado no amadurecimento das uvas. Há grande incidência de luz solar durante o dia, e à noite as temperaturas caem bastante, de forma que as uvas descansam. Essa variação deixa o vinho mais fresco e menos pesado - tratando-se de um Malbec argentino, o que faz muita diferença.
A maioria dos vinhos com a uva Malbec são bastante frutados e têm um açúcar residual bem característico. Mas esse é o Malbec comum das regiões mais quentes da Argentina, e é notável a diferença de qualidade quando degustamos um exemplar produzido no frio, como o Malbec Terrazas de Los Andes Reserva.
Vinho Malbec da vinícola argentina Terrazas de Los Andes, em Mendoza
Malbec Terrazas de Los Andes Reserva impressiona pela alta qualidade Crédito: Terrazas de Los Andes/Instagram
Esse vinho é mais estruturado, equilibrado, com taninos presentes e aromas terciários de frutas secas, baunilha, tostado e picante. Tem estágio de 14 meses em barricas de carvalho francês, é fácil de harmonizar e entrega bom potencial de guarda.

VINHEDOS SINGULARES

Na linha Reserva, a Terrazas traz ainda tintos de Cabernet Sauvignon e Syrah, e brancos de Chardonnay e Torrontés. Outra seleção bastante interessante da vinícola é a Single Vineyard, composta de quatro rótulos elaborados com Malbec de diferentes parcelas de vinhedo.
A proposta da Single Vineyard é apresentar a singularidade de cada vinhedo, com o mínimo de intervenção na elaboração dos vinhos. Degustar os quatro de uma vez com uma confraria é uma ótima experiência para entender as variações da uva.
Os vinhos da Terrazas de Los Andes são fáceis de achar. As garrafas de Altos de Plata, que compõem a linha de entrada, custam a partir de R$ 60. Já um exemplar da Single Vineyard pode chegar a até R$ 800, dependendo da safra. São garrafas numeradas e vinhos elaborados de forma ainda artesanal.
A Distribuidora Rio Verde comercializa os vinhos da Terrazas de Los Andes no Espírito Santo. Aqui vai o contato: (27) 3140-1809, que também é Whatsapp.

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Nádia Alcalde

Apaixonada por vinhos, Nádia Alcalde é jornalista, sommelière e consultora. Escreve sobre o universo da bebida, antenada com lançamentos, tendências e notícias..

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