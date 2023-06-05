Vinhos argentinos de altitude impressionam pela qualidade

Vinhedos de altitude são um diferencial da Terrazas de Los Andes Crédito: Terrazas de Los Andes/Instagram

Quando vou comprar um vinho, sempre procuro o diferencial da vinícola, e a localização dos vinhedos é algo que me chama a atenção. Foi o que aconteceu quando conheci os rótulos da Terrazas de Los Andes.

A história dessa vinícola argentina começou quando Robert Jean de Vogüe, presidente da Moët & Chandon, escolheu o país como primeira locação da Chandon fora da França, em 1959.

A Terrazas surgiu um tempo depois, nos anos 1990, com a ideia de focar na Malbec argentina, que já vinha dando o que falar. A vinícola começou a explorar o território, principalmente em Gualtallary, no pé da Cordilheira dos Andes, quando nem mesmo a Catena Zapata tinha algo por lá.

Hoje, a Terrazas conta com 550 hectares de vinhedos, localizados em diferentes áreas de Mendoza. Algumas plantações ficam até 1.200 metros acima do nível do mar, e em todas pratica-se o cultivo sustentável.

NO FRIO DAS MONTANHAS

Regiões montanhosas e frias trazem particularidades bastante agradáveis ao vinho. Em locais mais quentes, as uvas costumam amadurecer mais rápido e a fruta obtida é mais adocicada, o que resulta em bebidas com maior teor alcoólico, baixa acidez e taninos mais discretos.

No frio e no alto, a amplitude térmica faz um trabalho mais delicado no amadurecimento das uvas. Há grande incidência de luz solar durante o dia, e à noite as temperaturas caem bastante, de forma que as uvas descansam. Essa variação deixa o vinho mais fresco e menos pesado - tratando-se de um Malbec argentino, o que faz muita diferença.

A maioria dos vinhos com a uva Malbec são bastante frutados e têm um açúcar residual bem característico. Mas esse é o Malbec comum das regiões mais quentes da Argentina, e é notável a diferença de qualidade quando degustamos um exemplar produzido no frio, como o Malbec Terrazas de Los Andes Reserva.

Malbec Terrazas de Los Andes Reserva impressiona pela alta qualidade Crédito: Terrazas de Los Andes/Instagram

Esse vinho é mais estruturado, equilibrado, com taninos presentes e aromas terciários de frutas secas, baunilha, tostado e picante. Tem estágio de 14 meses em barricas de carvalho francês, é fácil de harmonizar e entrega bom potencial de guarda.

VINHEDOS SINGULARES

Na linha Reserva, a Terrazas traz ainda tintos de Cabernet Sauvignon e Syrah, e brancos de Chardonnay e Torrontés. Outra seleção bastante interessante da vinícola é a Single Vineyard, composta de quatro rótulos elaborados com Malbec de diferentes parcelas de vinhedo.

A proposta da Single Vineyard é apresentar a singularidade de cada vinhedo, com o mínimo de intervenção na elaboração dos vinhos. Degustar os quatro de uma vez com uma confraria é uma ótima experiência para entender as variações da uva.

Os vinhos da Terrazas de Los Andes são fáceis de achar. As garrafas de Altos de Plata, que compõem a linha de entrada, custam a partir de R$ 60. Já um exemplar da Single Vineyard pode chegar a até R$ 800, dependendo da safra. São garrafas numeradas e vinhos elaborados de forma ainda artesanal.