Rodrigo Marques traz o stand-up "Estamos Vivos" ao ES

Estou em um momento muito feliz da minha carreira. Estou saindo de um desafio que foi o Paz de Darwin. Foi meu show que concorreu a vários prêmios em São Paulo. Nunca tinha concorrido a nada na minha vida. Perdi todas as categorias, mas foi uma grande noite. Mas só o fato de ter concorrido a tantos prêmios criou uma expectativa na minha cabeça. O que vou fazer agora? Meu show precisa ser tão bom ou melhor. Estou muito feliz de ver o que esse show ‘Estamos Vivos’ está se tornando, a reação das pessoas, isso tá me deixando muito feliz. E que bom que estou chegando na terra de vocês.