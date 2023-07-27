Venda Nova ganha título de capital nacional do agroturismo após sanção de Lula

Rota dos Lagos, no interior em Venda Nova do Imigrante Crédito: Filipe Vargas

Agora é lei e ninguém mais tira o título: a cidade de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana no Espírito Santo, foi reconhecida oficialmente e definitivamente como Capital Nacional do Agroturismo.

A Lei 14.636, que confere o título ao município do interior capixaba, foi aprovada em junho deste ano pelo Senado e, agora foi sancionada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (26).

Para os moradores da cidade, a sanção presidencial formaliza o que para eles já era realidade desde 2006, quando o município capixaba já tinha recebido o título de Capital Nacional do Agroturismo pelo Ministério do Turismo.

Com a aprovação do Projeto de Lei 1.847/2021, do deputado federal Evair Vieira de Melo (PP-ES), em 20 de junho, e a sanção presidencial, o título agora é definitivo.

Cidade é pioneira no agroturismo

Venda Nova do Imigrante é conhecida nacionalmente como pioneira em desenvolver o turismo no campo, aproveitando as potencialidades das propriedades rurais de agricultura familiar, e é referência nacional no setor desde 1987.

Com cerca de 25 mil habitantes, o município se destaca pelo agroturismo e pela produção de produtos artesanais, como bolos, biscoitos, geleias, macarrão, queijos, artefatos em madeira, bordados e sabonetes.

A cidade também é conhecida por preservar muita tradição da cultura italiana, uma vez que a cidade foi fundada por imigrantes daquele país europeu.

No início de julho, por exemplo, a cidade ficou lotada de visitantes durante a Serenata Italiana, que resgata tradições herdadas dos primeiros imigrantes que chegaram à região e antecede a tradicional Festa da Polenta, celebrada todos os anos, no mês de outubro.

O tradicional Tombo da Polenta, na 44ª Festa da Polenta realizada no Polentão, em Venda Nova do Imigrante, em outubro de 2022 Crédito: Afepol/Divulgação

Para Paulinho Mineti, prefeito da cidade, com o título haverá ainda mais oportunidades de crescimento econômico, investimentos e visibilidade para o município.

"O agroturismo está na essência de Venda Nova. Esse título oficial é motivo de orgulho, porque representa toda a luta e o empenho do nosso povo tão honesto e trabalhador, dedicado a alavancar o município", disse Mineti.

Atualmente, a Associação de Desenvolvimento do Agroturismo (Agrotur), criada em 1993, conta com 43 associados. O Agrotur ainda estimula e divulga o agroturismo, com a confecção de folders, captação de mídia espontânea, suporte para participação em feiras e também na elaboração dos mapas com roteiro do agroturismo.