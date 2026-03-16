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Oscar ignora Brigitte Bardot em suas homenagens a artistas mortos

Cerimônia celebrou Rob Reiner e citou Claudia Cardinale. In Memoriam desse ano também deixou Eric Dane de fora

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Agência FolhaPress

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Publicado em 16 de março de 2026 às 10:17

Oscar ignora Brigitte Bardot em suas homenagens a artistas mortos
Oscar ignora Brigitte Bardot em suas homenagens a artistas mortos Crédito: REUTERS/Philippe Wojazer / Folhapress

O In Memoriam, segmento do Oscar dedicado a artistas que morreram, teve início esse ano com uma homenagem de Billy Crystal ao cineasta Rob Reiner, que foi assassinado, junto à esposa, no final de 2025. Em seu discurso, ele citou os filmes do diretor, como "Conta Comigo" e "Harry e Sally", e celebrou a carreira do artista, que perpassou diferentes gêneros cinematográficos.

A fala de Crystal abriu uma homenagem que dedicou bastante tempo a nomes como Robert Redford e mencionou estrelas europeias como a atriz italiana Claudia Cardinale, mas que deixou de fora a artista francesa Brigitte Bardot, morta em dezembro de 2025.

A atriz esteve longe dos holofotes no fim da sua vida, que dedicou ao ativismo pelo direito dos animais. Ela marcou época como sex symbol e colaborou com cineastas como Jean-Luc Godard e Michel Deville.

Pouco após o In Memoriam, usuários foram às redes sociais para criticar a ausência de Bardot entre os homenageados. Em relação a polêmicas que marcaram a artista, como declarações preconceituosas, de teor racista e com incitações à xenofobia, e de apoio à extrema direita na França, um usuário brasileiro disse que a artista "permaneceu cancelada mesmo após a sua morte."

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