Prêmio do Cinema

Brasileiros invadem redes do Oscar e defendem 'O Agente Secreto' ao pedir recontagem

Publicação sobre Cassandra Kulukundis foi um dos alvos. Filme nacional disputou quatro categorias e não foi premiado

Publicado em 16 de março de 2026 às 10:11

Brasileiros invadem redes do Oscar e defendem 'O Agente Secreto' ao pedir recontagem Crédito: Onofre Veras/Thenews2/Folhapress

"O Agente Secreto" saiu sem estatuetas do Oscar de 2026, em que concorria às categorias de melhor filme, melhor filme internacional, melhor ator, pelo papel de Wagner Moura, e melhor direção de elenco, pelo trabalho de Gabriel Domingues.

Conforme os vencedores da premiação foram sendo anunciados, brasileiros encheram publicações dos perfis oficiais da Academia com comentários negativos, ao protestar contra as derrotas do longa de Kleber Mendonça Filho.

Na publicação dedicada a Cassandra Kulukundis, por exemplo, diretora de elenco premiada por "Uma Batalha Após a Outra", que conquistou seis estatuetas, incluindo a de melhor filme, um usuário colocou as letras do hino do Brasil, enquanto outros disseram que o engajamento da Academia gerado por brasileiros estava chegando ao fim.

Na postagem dedicada ao prêmio de "Valor Sentimental", por sua vez, que desbancou o longa brasileiro na categoria de melhor filme internacional, há quem peça pela recontagem dos votos, com direito a pressão por uma "CPI do Oscar" enquanto outros questionam o troféu pelo elenco do longa de Joachim Trier estar "cheio de atores americanos".

No geral, e até mesmo em publicações voltadas a categorias em que o Brasil não apareceu entre os indicados, os brasileiros lotaram as redes da Academia com elogios a Wagner Moura, acusações de injustiça e mensagens irônicas que dizem que a qualidade do cinema nacional independe do parecer da premiação americana.

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