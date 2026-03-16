Oscar 2026

Bruna Marquezine surge com vestido de strass da Gucci no Oscar

Atriz brasileira foi convidada especial da Academia e acompanhou a cerimônia no Dolby Theatre, em Los Angeles

Publicado em 16 de março de 2026 às 09:58

Bruna Marquezine surge com vestido de strass da Gucci no Oscar Crédito: REUTERS/Caroline Brehman / Folhapress

Convidada especial dos membros da Academia -- como são chamados os votantes do Oscar -- Bruna Marquezine, 30, acompanhou a cerimônia deste domingo (15) na plateia do Dolby Theatre, em Los Angeles. A atriz brasileira foi ao evento para torcer por "O Agente Secreto".

Marquezine, que teve um papel de destaque em "Besouro Azul", da DC Studios, estrelado por Xolo Maridueña, chamou atenção no tapete vermelho e recebeu elogios nas redes sociais. O perfil oficial da Academy of Motion Picture Arts and Sciences compartilhou uma foto exclusiva da atriz.

Para a noite de gala, ela escolheu um vestido de strass sem alças criado por Demna, atual diretor criativo da Gucci, feito especialmente para Bruna e ainda sem valor comercial. Confeccionado em tricô prateado totalmente bordado com miçangas de vidro, o modelo tinha decote reto e fenda na parte de trás.

Bruna Marquezine usa vestido da Gucci no Oscar Crédito: REUTERS/Caroline Brehman / Folhapress

A atriz completou o visual com joias delicadas de diamantes e sandálias prateadas. Marquezine também usava um broche em homenagem a Wagner Moura. Em entrevista recente, a atriz relembrou a importância do ator em um momento delicado de sua carreira.

"O Wagner Moura me ajudou em um momento muito difícil da minha carreira, quando eu estava fazendo muitos testes lá fora e comecei a questionar se eu realmente tinha vocação para ser atriz", disse.

Essa foi a segunda vez que Bruna compareceu à cerimônia do Oscar. Em 2025, ela fez seu début no evento e, na ocasião, escolheu um vestido branco sob medida da Versace.

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