'Uma Batalha Após a Outra' é o grande vencedor do Oscar, que ignora 'O Agente Secreto'

Publicado em 16 de março de 2026 às 10:40
A cerimônia do 98º Academy Awards, o Oscar, acontece neste domingo (15), no Dolby Theatre, em Los Angeles, com chances de o Brasil e "O Agente Secreto" serem premiados. "Valor Sentimental" já superou o longa de Kleber Mendonça Filho na categoria de melhor filme internacional.
Transmitida a partir das 21h do horário de Brasília, a festa hollywoodiana ganha comentários da Folha, num vídeo ao vivo no YouTube e Instagram do jornal, com Zeca Camargo e convidados.
O discurso de abertura de Conan O'Brien foi recheado de alfinetadas políticas ao governo de Donald Trump, ainda que de forma sutil. "São tempos caóticos e assombrosos", concluiu ele, no fim de seu monólogo.
O ator Michael B. Jordan superou Wagner Moura e foi coroado melhor ator, enquanto Jessie Buckley levou a estatueta de melhor atriz. "Uma Batalha Após a Outra" superou "O Agente Secreto" em direção de elenco e levou o Oscar na nova categoria da premiação. Paul Thomas Anderson ainda venceu as estatuetas de roteiro adaptado e direção.
"Guerreiras do K-Pop" triunfou como melhor animação e também levou a estatueta de melhor canção, com "Golden".
Já "Pecadores" levou o Oscar de melhor fotografia, categoria na qual competia o brasileiro Adolpho Veloso por seu trabalho em "Sonhos de Trem".
"Frankenstein", adaptação do clássico literário de Guillermo Del Toro, triunfou nas categorias de cabelo e maquiagem, figurino e direção de arte.
O país ainda pode levar o troféu de fotografica com Adolpho Veloso, que concorre pelo seu trabalho no filme americano "Sonhos de Trem".
Entre as categorias principais, o prêmio de melhor ator, com Moura no páreo, será a 22ª estatueta da noite, a antepenúltima, prevista para 23h08. Já o prêmio de melhor filme será o 24º, fechando a noite às 23h24.
Confira, abaixo, todos os vencedores do Oscar 2026:
Melhor filme: Uma Batalha Após a Outra
Ator: Michael B. Jordan, de "Pecadores
Atriz: Jessie Buckley, de "Hamnet
Direção: Paul Thomas Anderson, por "Uma Batalha Após a Outra
Ator coadjuvante: Sean Penn, de "Uma Batalha Após a Outra"
Atriz coadjuvante: Amy Madigan, "A Hora do Mal"
Roteiro: Pecadores
Roteiro adaptado: Uma Batalha Após a Outra
Cabelo e maquiagem: Frankenstein
Filme internacional: "Valor Sentimental" (Noruega)
Documentário: Mr. Nobody Against Putin
Animação: Guerreiras do K-pop
Som: F1
Montagem: Uma Batalha Após a Outra
Efeitos especiais: Avatar: Fogo e Cinzas
Fotografia: Pecadores
Figurino: Frankenstein
Direção de elenco: Uma Batalha Após a Outra
Direção de arte: Frankenstein
Trilha sonora: Pecadores
Curta-metragem: The Singers / Two People Exchanging Saliva
Curta-metragem em animação: The Girl Who Cried Pearls
Documentário em curta-metragem: All the Empty Rooms
Canção original: "Golden", de "Guerreiras do K-pop"
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