Confira os vencedores

'Uma Batalha Após a Outra' é o grande vencedor do Oscar, que ignora 'O Agente Secreto'

Filme com Wagner Moura não leva prêmios na cerimônia. Michael B. Jordan, de 'Pecadores', foi eleito melhor ator

Publicado em 16 de março de 2026 às 10:40

'Uma Batalha Após a Outra' é o grande vencedor do Oscar Crédito: Reprodução / Filme

A cerimônia do 98º Academy Awards, o Oscar, acontece neste domingo (15), no Dolby Theatre, em Los Angeles, com chances de o Brasil e "O Agente Secreto" serem premiados. "Valor Sentimental" já superou o longa de Kleber Mendonça Filho na categoria de melhor filme internacional.

Transmitida a partir das 21h do horário de Brasília, a festa hollywoodiana ganha comentários da Folha, num vídeo ao vivo no YouTube e Instagram do jornal, com Zeca Camargo e convidados.

O discurso de abertura de Conan O'Brien foi recheado de alfinetadas políticas ao governo de Donald Trump, ainda que de forma sutil. "São tempos caóticos e assombrosos", concluiu ele, no fim de seu monólogo.

O ator Michael B. Jordan superou Wagner Moura e foi coroado melhor ator, enquanto Jessie Buckley levou a estatueta de melhor atriz. "Uma Batalha Após a Outra" superou "O Agente Secreto" em direção de elenco e levou o Oscar na nova categoria da premiação. Paul Thomas Anderson ainda venceu as estatuetas de roteiro adaptado e direção.

"Guerreiras do K-Pop" triunfou como melhor animação e também levou a estatueta de melhor canção, com "Golden".

Já "Pecadores" levou o Oscar de melhor fotografia, categoria na qual competia o brasileiro Adolpho Veloso por seu trabalho em "Sonhos de Trem".

"Frankenstein", adaptação do clássico literário de Guillermo Del Toro, triunfou nas categorias de cabelo e maquiagem, figurino e direção de arte.

O país ainda pode levar o troféu de fotografica com Adolpho Veloso, que concorre pelo seu trabalho no filme americano "Sonhos de Trem".

Entre as categorias principais, o prêmio de melhor ator, com Moura no páreo, será a 22ª estatueta da noite, a antepenúltima, prevista para 23h08. Já o prêmio de melhor filme será o 24º, fechando a noite às 23h24.

Confira, abaixo, todos os vencedores do Oscar 2026:

Melhor filme: Uma Batalha Após a Outra

Ator: Michael B. Jordan, de "Pecadores

Atriz: Jessie Buckley, de "Hamnet

Direção: Paul Thomas Anderson, por "Uma Batalha Após a Outra

Ator coadjuvante: Sean Penn, de "Uma Batalha Após a Outra"

Atriz coadjuvante: Amy Madigan, "A Hora do Mal"

Roteiro: Pecadores

Roteiro adaptado: Uma Batalha Após a Outra

Cabelo e maquiagem: Frankenstein

Filme internacional: "Valor Sentimental" (Noruega)

Documentário: Mr. Nobody Against Putin

Animação: Guerreiras do K-pop

Som: F1

Montagem: Uma Batalha Após a Outra

Efeitos especiais: Avatar: Fogo e Cinzas

Fotografia: Pecadores

Figurino: Frankenstein

Direção de elenco: Uma Batalha Após a Outra

Direção de arte: Frankenstein

Trilha sonora: Pecadores

Curta-metragem: The Singers / Two People Exchanging Saliva

Curta-metragem em animação: The Girl Who Cried Pearls

Documentário em curta-metragem: All the Empty Rooms

Canção original: "Golden", de "Guerreiras do K-pop"

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