Oscar 2026

Sean Penn trocou cerimônia do Oscar por ida à Ucrânia, afirma New York Times

Ator venceu seu terceiro prêmio da Academia, de coadjuvante. Artista gravou documentário sobre invasão russa em 2022

Publicado em 16 de março de 2026 às 10:43

Sean Penn trocou cerimônia do Oscar por ida à Ucrânia Crédito: Warner/Divulgação

Segundo fontes próximas ouvidas que falaram ao The New York Times, Sean Penn não compareceu ao Oscar de 2026, em que venceu o prêmio de melhor ator coadjuvante por seu papel em "Uma Batalha Após a Outra", porque viajou para a Ucrânia. Não foram revelados possíveis motivos para a sua visita.

Durante a cerimônia, o ator Kieran Culkin, que no ano passado venceu a categoria por "A Verdadeira Dor", aceitou o troféu em nome de Penn e disse que ele "não pode estar presente, ou não quis."

Em 2022, Penn passou meses na Ucrânia durante as gravações do seu documentário "Superpower", que retrata a invasão de tropas russas no país. Ele é reconhecido por sua postura ativista.

Em 2002, por exemplo, se opôs publicamente ao plano do então presidente George W. Bush de entrar em guerra contra o Iraque, visitou a capital Badgá e disse que o país do Oriente Médio não possuía armas de destruição em massa --o que era utilizado pelo governo americano como justificativa para o conflito.

Em 2022, durante as gravações de "Superpower", Penn fez uma visita ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o presenteou com uma de suas estatuetas.

Penn já venceu três vezes o Oscar, duas vezes como melhor ator, e concorreu seis vezes ao prêmio da Academia. Ele venceu o seu primeiro troféu em 2004, pelo filme "Sobre Meninos e Lobos", de Clint Eastwood, e conquistou a sua segunda estatueta em 2009, por "Milk: A Voz da Igualdade".

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