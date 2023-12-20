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Prefeito da Serra

Acompanhe a entrevista de Sérgio Vidigal para a CBN e A Gazeta

A partir das 10h, sob o comando das jornalistas Fernanda Queiroz, âncora da Rádio CBN Vitória, e de Letícia Gonçalves, colunista de política em A Gazeta, o prefeito da Serra faz um balanço de 2023 e sobre expectativas para o próximo ano

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 09:20

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

20 dez 2023 às 09:20
O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), é o terceiro convidado, entre os chefes do Poder Executivo das prefeituras da Grande Vitória, a participar da série de entrevistas promovidas pela Rádio CBN Vitória e pelo site A Gazeta
A partir das 10h desta quarta-feira (20), o bate-papo terá duração de uma hora e tratará de assuntos ligados à administração do município em 2023, além das expectativas para 2024. 
Sob o comando das jornalistas Fernanda Queiroz, âncora da Rádio CBN Vitória, e de Letícia Gonçalves, colunista de política em A Gazeta, além de Vidigal, os prefeitos de Vila Velha e Vitória serão entrevistados no decorrer desta semana e responderão aos questionamentos feitos pelas profissionais e também perguntas enviadas pela audiência.

Confira a programação

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