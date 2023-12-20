Acompanhe a entrevista de Sérgio Vidigal para a CBN e A Gazeta

O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), é o terceiro convidado, entre os chefes do Poder Executivo das prefeituras da Grande Vitória, a participar da série de entrevistas promovidas pela Rádio CBN Vitória e pelo site A Gazeta.
A partir das 10h desta quarta-feira (20), o bate-papo terá duração de uma hora e tratará de assuntos ligados à administração do município em 2023, além das expectativas para 2024.
Sob o comando das jornalistas Fernanda Queiroz, âncora da Rádio CBN Vitória, e de Letícia Gonçalves, colunista de política em A Gazeta, além de Vidigal, os prefeitos de Vila Velha e Vitória serão entrevistados no decorrer desta semana e responderão aos questionamentos feitos pelas profissionais e também perguntas enviadas pela audiência.
Confira a programação
- 18/12 (segunda-feira) - Euclério Sampaio (MDB), prefeito de Cariacica
- 19/12 (terça-feira) - Wanderson Bueno (Podemos), prefeito de Viana
- 20/12 (quarta-feira) - Sérgio Vidigal (PDT), prefeito da Serra
- 21/12 (quinta-feira) - Arnaldinho Borgo (Podemos), prefeito de Vila Velha
- 22/12 (sexta-feira) - Lorenzo Pazolini (Republicanos), prefeito de Vitória