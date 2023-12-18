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Prefeito de Cariacica

Acompanhe a entrevista de Euclério Sampaio para a CBN e A Gazeta

A partir das 10h, sob o comando das jornalistas Fernanda Queiroz, âncora da Rádio CBN Vitória, e de Letícia Gonçalves, colunista de política em A Gazeta, prefeitos da Grande Vitória serão entrevistados nesta semana

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 09:01

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

18 dez 2023 às 09:01
O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), é o primeiro convidado, entre os chefes do Poder Executivo das prefeituras da Grande Vitória, a participar da série de entrevistas promovidas pela Rádio CBN Vitória e pelo site de A Gazeta. 
A partir das 10h desta segunda-feira (18), o bate-papo terá duração de uma hora e tratará de assuntos ligados à administração dos municípios em 2023 e expectativas para 2024. 
Sob o comando das jornalistas Fernanda Queiroz, âncora da Rádio CBN Vitória, e de Letícia Gonçalves, colunista de política em A Gazeta, além de Euclério, os prefeitos de Viana, Serra, Vila Velha e Vitória serão entrevistados no decorrer desta semana e responderão aos questionamentos feitos pelas profissionais e também perguntas enviadas pela audiência.

Confira a programação

  • 18/12 (segunda-feira) - Euclério Sampaio (MDB), prefeito de Cariacica
  • 19/12 (terça-feira) - Wanderson Bueno (Podemos), prefeito de Viana
  • 20/12 (quarta-feira) - Sérgio Vidigal (PDT), prefeito da Serra
  • 21/12 (quinta-feira) - Arnaldinho Borgo (Podemos), prefeito de Vila Velha
  • 22/12 (sexta-feira) - Lorenzo Pazolini (Republicanos), prefeito de Vitória

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