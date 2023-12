Cenas da inauguração

De promessas a críticas a Bolsonaro: o que aconteceu na visita de Lula ao ES

O presidente veio ao Estado inaugurar o Contorno do Mestre Álvaro, na Serra. Visita presidencial mobilizou apoiadores e políticos capixabas

Presidente Lula sinaliza para o público durante cerimônia de inauguração das obras do Contorno do Mestre Álvaro. (Fernando Madeira)

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) veio ao Espírito Santo na tarde desta sexta-feira (15) para inaugurar o Contorno do Mestre Álvaro, que vai absorver parte do tráfego da atual BR 101, na Serra. A obra começou em 2019 e custou R$ 500 milhões. A expectativa é de que a via reduza o fluxo de caminhões pesados que passam hoje no meio da cidade.

Debaixo de sol forte e sob temperaturas que passaram dos 30ºC, centenas de apoiadores do presidente se reuniram em uma tenda montada no meio da rodovia. Havia grande presença de integrantes de movimentos sociais, sindicatos e servidores públicos. Para minimizar os efeitos do sol forte, foram instalados pontos de distribuição de água gelada e ventiladores.

Ao serem chamados para integrar lugar de destaque no palco, parlamentares do PT foram ovacionados pela plateia. Já os deputados federais Gilson Daniel (Podemos) e Da Vitória (PP) foram vaiados pelos apoiadores do presidente. O mesmo aconteceu com o prefeito da Serra, Sergio Vidigal (PDT).

Presidente relembrou tragédia no ES em 1999

No início do discurso, Lula cumprimentou publicamente o ex-deputado Perly Cipriano, quadro histórico e um dos fundadores do PT. O presidente relembrou um acidente de carro ocorrido em junho de 1999, que levou à morte do ex-deputado estadual Otaviano Carvalho (PT) e da assessora de imprensa do partido, Elizabeth Gomes Lima, em Sooretama, no Norte do Estado. Perly estava no carro que foi atingido por um caminhão e pegou fogo. Ele foi o único que sobreviveu.

Agradecimento à bancada

Ao falar sobre a rodovia do Contorno do Mestre Álvaro, Lula agradeceu o apoio dos parlamentares capixabas pela liberação de emendas para conclusão da obra.

“Quero agradecer à bancada do Espírito Santo que colocou dinheiro para essa obra não parar”, disse o presidente. Além de apoiadores políticos, o presidente também cumprimentou trabalhadores que atuaram na obra da rodovia.

O chefe do executivo federal criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) alegando que ele não teria feito entrega de obras durante o governo anterior, e teria "inaugurado o ódio". “Algum de vocês se lembra de um metro de rodovia inaugurado pelo governo passado nesse Estado? Se alguém souber, me conte. Porque em todos os Estados que eu vou, eu pergunto se alguém lembra de uma obra que aquela coisa inaugurou”, questionou ele.

Governo diz que vai resolver "problema das ferrovias" no ES

Após o ministro dos Transportes Renan Filho sinalizar que o governo federal pretende viabilizar a construção da ferrovia Vitória-Rio (EF 118) até portos da capital fluminense, o presidente garantiu que “o problema das ferrovias” será resolvido.

Promessa de mais investimentos em educação

Em tom crítico à forma como o governo de Bolsonaro conduziu a educação no país, Lula anunciou a criação de uma poupança para o ensino médio, a ampliação do número de escolas em tempo integral e a criação de 100 novos institutos federais, além de aumentar o número de universidades.

10 mil casas populares

O governador Renato Casagrande também fez anúncios durante o evento. Ele disse que serão construídas 10 mil casas populares no Estado por meio do programa Nossa Casa, em parceria com o Minha Casa, Minha Vida. Os imóveis serão voltados para a faixa de um a três salários mínimos.

Contorno vai promover novo polo de investimento na Serra

Ao subir o palanque para discursar, o prefeito da Serra, Sergio Vidigal (PDT), elogiou o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), e o presidente da República. Ele também destacou que o contorno será um novo polo de desenvolvimento no município.

“Vim aqui hoje agradecer ao presidente. Ele não imagina o que está fazendo para o Espírito Santo e para a Serra. A Serra passou Vitória no PIB (Produto Interno Bruto). Imagina o que vai significar essa rodovia para o município da Serra? Aqui será o novo polo de desenvolvimento do município”, disse ele.

