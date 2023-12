Comitiva capixaba acompanha Lula em viagem para o Espírito Santo

Os Correios irão lançar nesta sexta-feira (15), durante a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, a primeira agência itinerante do Brasil. A partir do dia 2 de janeiro, a unidade móvel começa a circular e atender os distritos de Patrimônio do Ouro, Estrela do Norte, Monte Pio e Limoeiro, no interior de Castelo, no Sul do Espírito Santo.