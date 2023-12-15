Apoiadores aguardam chegada de Lula ao Contorno do Mestre Álvaro

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Uma mulher ficou ferida em um acidente entre dois carros na Praia do Canto, em Vitória, na madrugada deste sábado (8). Segundo a Polícia Militar, os veículos colidiram em cruzamento da região e, devido aos machucados, a mulher foi encaminhada a um hospital particular.
Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente. A corporação informou que o motorista de um dos automóveis recusou fazer o teste do bafômetro. Devido à negativa, os agentes realizaram medidas administrativas.
O outro motorista aceitou o teste e deu negativo. Não foi informado em qual carro estava o condutor que se negou a realizar o exame do etilômetro. A Polícia Civil informou que não foi acionada e orientou os envolvidos a registrarem um boletim de ocorrência, caso desejem realizar uma representação penal.
Um homem de 48 anos foi preso após agredir a irmã e o pai em Iconha, no Sul do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (7). De acordo com testemunhas, o suspeito estaria discordando de uma divisão de terrenos feita pelo pai, de 86 anos. A irmã do suspeito, que mora em Cachoeiro de Itapemirim, foi ao local defender o idoso.
Segundo a ocorrência registrada pela Polícia Militar, o homem deu socos no rosto do pai e socos e chutes na região da costela e do rosto da irmã. Ele ainda tentou a enforcar a vítima, mas a mãe impediu. O suspeito ainda ameaçou os familiares dizendo que tinha uma arma de arma de fogo.
Após o ocorrido, ele saiu do local de carro. Quando PM chegou, não o encontrou.
Depois, outro irmão do suspeito informou à polícia que ele estava em uma residência em Itapemirim, município em que ele foi encontrado e preso ainda na noite de sexta-feira (7), também no Sul do Espírito Santo.
O pai precisou fazer um procedimento cirúrgico após corte no rosto, e a irmã ficou com o rosto parcialmente ferido. Ela ainda passará por exames para verificar possíveis lesões no braço, costela e crânio.
A Polícia Civil (PC) informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim e autuado em flagrante por lesão corporal cometida contra ascendente e lesão corporal cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.
Dois homens morreram e um ficou ferido após um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão no km 90 da BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã deste sábado (8).
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos bateram de frente. Os dois homens que morreram estavam na motocicleta e tinham 26 e 27 anos. O motorista do caminhão ficou ferido, foi socorrido pelo Samu/192 e encaminhado a um hospital da região. Ainda não há a identificação das vítimas.
O policiamento na Grande Vitória ganhou o reforço de 442 alunos-soldados da Polícia Militar a partir desta sexta-feira (7). Eles começaram o Estágio Profissional Supervisionado, etapa final do Curso de Formação de Soldados (CFSd) 2025, e passam a atuar em unidades operacionais da Região Metropolitana.
O estágio será realizado em batalhões e companhias independentes. Durante esse período, os alunos vão participar da rotina operacional e serão acompanhados por oficiais e praças, que vão supervisionar as atividades desempenhadas pelos alunos.
Essas novas atividades marcam a etapa final da preparação dos futuros soldados antes da conclusão do curso.
Errata
Uma versão anterior desta reportagem informava que o incêndio atingia a Reserva Biológica de Duas Bocas. Após atualização das informações pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), a matéria foi corrigida para esclarecer que as chamas atingem uma área próxima à unidade de conservação.
A Prefeitura de Guarapari emitiu um alerta de saúde nesta quinta-feira (6) devido ao aumento de casos de catapora (varicela) no município. A doença é altamente contagiosa e pode afetar pessoas de todas as idades.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, há o aumento no número de casos confirmados e também de notificações que seguem em investigação. A coordenadora da Vigilância, Diana Simões, destacou que a principal orientação é que pessoas com suspeita ou confirmação da doença permaneçam afastadas de suas atividades até a completa cicatrização das lesões, para evitar a transmissão para demais pessoas.
"Estamos acompanhando de perto todos os casos notificados e realizando as investigações necessárias. É importante que a população fique atenta aos sintomas e procure uma unidade de saúde assim que houver suspeita. Também orientamos que pessoas com suspeita ou confirmação da doença permaneçam afastadas de suas atividades até a completa cicatrização das lesões, evitando a transmissão para outras pessoas", disse a coordenadora.
Segundo o órgão de saúde, é importante procurar uma unidade de saúde se apresentar febre acima de 38,5°C, dor de cabeça, mal-estar, manchas vermelhas que evoluem para bolhas e crostas e coceira intensa. Além disso, embora seja mais comum na infância, a doença pode apresentar formas mais graves em gestantes, adultos e pessoas com baixa imunidade.
A Prefeitura de Guarapari reforçou que a vacina contra a varicela é gratuita e está disponível nas unidades de saúde para o público contemplado pelo Calendário Nacional de Vacinação.
Um avião interrompeu o pouso e voltou a ganhar altitude durante a aproximação ao Aeroporto de Vitória. A cena, de causar um frio na barriga, foi registrada na última sexta-feira (31) e viralizou nas redes sociais, despertando a curiosidade de internautas sobre a manobra.
O registro foi feito pelo videomaker Dione Rosa, que almoçava em um shopping próximo ao terminal quando percebeu a movimentação da aeronave e decidiu gravar. Segundo ele, o vídeo chegou até o próprio piloto, que entrou em contato para elogiar a qualidade das imagens.
A manobra, conhecida como arremetida, faz parte dos procedimentos padrão da aviação e é realizada quando o piloto interrompe a tentativa de pouso e volta a ganhar altitude para fazer uma nova aproximação. A decisão pode ocorrer por diversos fatores, como condições meteorológicas, presença de outra aeronave na pista ou qualquer situação que torne o pouso menos seguro naquele momento.
Embora possa causar apreensão entre passageiros e pessoas que acompanham a cena, a arremetida é considerada uma medida preventiva e representa justamente uma ação para garantir a segurança da operação.
Os motoristas que pretendem circular neste fim de semana em Vila Velha devem ficar atentos às interdições que acontem no trânsito em função de duas corridas de rua.
No sábado (8), acontece a Corrida da Lua, com largada às 20h na Praça dos Ciclistas, na Praia de Itaparica. Os atletas vão seguir pela Avenida Estudante José Júlio de Souza, Avenida Ayrton Senna e Avenida da Praia, retornando pela Avenida Estudante José Júlio de Souza.
Durante a passagem dos corredores, a pista ficará interditada no sentido Itaparica a Itapuã. A Prefeitura de Vila Velha orienta que os motoristas utilizem a Rodovia do Sol. No sentido contrário, o trânsito permanecerá liberado.
No domingo (9) será realizada a Corrida do Batalhão de Missões Especiais (BME), com previsão para a largada às 7h, em Vitória. Os corredores atravessarão a Terceira Ponte e, já em Vila Velha, seguirão pelas avenidas Carioca e Antônio Ataíde, até a chegada ao Parque da Prainha.
Neste caso, a interdição será parcial e, após a passagem dos corredores, os trechos serão liberados gradativamente para o tráfego de veículos. Na Terceira Ponte, haverá interdição parcial ou desvios de faixas no sentido.
A primeira imagem é referente ao sábado (8) e as duas últimas fazem parte da programação do domingo (9). As linhas amarelas são os caminhos alternativos para os motoristas; em vermelho, os bloqueios, os locais que acontecem as corridas.
A manhã desta sexta-feira (7) foi marcada por acidentes na Terceira Ponte e na Ciclovia da Vida, o que acabou provocando transtornos para motoristas e ciclistas. Um engavetamento envolvendo pelo menos quatro carros deixou o trânsito lento no sentido Vitória, enquanto uma colisão entre três bicicletas interditou temporariamente a ciclovia e deixou uma pessoa ferida.
O engavetamento ocorreu na pista da Terceira Ponte por volta das 10h. Imagens registradas por motoristas mostram que pelo menos quatro veículos se envolveram na batida.
As câmeras da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) mostram retenção na faixa da esquerda da ponte, o que provocou lentidão no trecho durante a manhã.
Já na Ciclovia da Vida, também no sentido Vitória, um acidente envolvendo três bicicletas foi registrado nas proximidades do mirante.
Segundo a Ceturb-ES, uma das vítimas foi socorrida e encaminhada para um hospital. As outras duas pessoas envolvidas recusaram atendimento médico.
Por causa da ocorrência, a ciclovia norte foi interditada por volta das 7h para o atendimento às vítimas. Durante esse período, a ciclovia sul operou em mão dupla. As duas pistas foram totalmente liberadas por volta das 7h40.