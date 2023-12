Vídeo mostra presidente Lula a caminho do Contorno do Mestre Álvaro

Mais duas apostas feitas no ES ‘bateram na trave’ e marcaram cinco dezenas no concurso 2668 da Mega-Sena sorteado na noite de quinta-feira (14). Cada apostador vai levar R$ 110.323,58 para casa.

Os premiados na quina da Mega são moradores de regiões diferentes do Estado. Um deles fez sua aposta pelo Internet Banking Caixa e é de Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, e o segundo fez sua aposta em uma lotérica de Vitória, na Capital do Estado.