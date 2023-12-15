'Contorno será novo polo de desenvolvimento da Serra', diz Vidigal

“Hoje, nosso governador Renato Casagrande cuida muito bem das finanças do Estado. Agradeço a bancada porque essa é uma obra de muitas mãos. Vim aqui hoje agradecer o presidente. Ele não imagina o que está fazendo para o Espírito Santo e para a Serra. A Serra passou Vitória no PIB (Produto Interno Bruto). Imagina o que vai significar essa rodovia para o município da Serra? Aqui será o novo polo de desenvolvimento do município.”