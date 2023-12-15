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Entrega de obra

'Contorno será novo polo de desenvolvimento da Serra', diz Vidigal

Em cerimônia com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), prefeito da Serra comemorou a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro na tarde desta sexta-feira (15)

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 16:02

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

15 dez 2023 às 16:02
Contorno do Mestre Álvaro
Contorno do Mestre Álvaro Crédito: Fernando Madeira
Em evento com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, declarou, nesta tarde de sexta-feira (15), que o Contorno do Mestre Álvaro será um novo polo de desenvolvimento no município.
“Hoje, nosso governador Renato Casagrande cuida muito bem das finanças do Estado. Agradeço a bancada porque essa é uma obra de muitas mãos. Vim aqui hoje agradecer o presidente. Ele não imagina o que está fazendo para o Espírito Santo e para a Serra. A Serra passou Vitória no PIB (Produto Interno Bruto). Imagina o que vai significar essa rodovia para o município da Serra? Aqui será o novo polo de desenvolvimento do município.”
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