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Economia capixaba

Serra supera Vitória e tem maior PIB do ES; veja resultado de cada cidade

As informações são referentes ao ano de 2021, e foram divulgadas na manhã desta sexta-feira (15) pelo IBGE em conjunto com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 12:54

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

15 dez 2023 às 12:54
Prefeitura da Serra
Serra repetiu o feito de 2019 e desbancou Vitória no ranking estadual Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação
Serra superou Vitória e se tornou o município com o maior Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo em 2021, repetindo o feito de 2019. Conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município serrano ocupa a 30ª colocação nacional e alcançou R$ 37,27 bilhões em geração de riquezas.
As informações foram divulgadas na manhã desta sexta-feira (15) pelo IBGE, em conjunto com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). O diagnóstico da economia dos municípios brasileiros tem dois anos de defasagem.
Atrás da Serra, Vitória ocupa a 42ª posição entre as 100 cidades mais ricas do país (estava na 39ª em 2020), enquanto Vila Velha chegou 83ª colocação, mostrando números melhores que os do período anterior, quando estava na 92ª posição.
A Capital tem uma economia de R$ 31,42 bilhões e o município canela-verde, de R$ 16,31 bi. Por sua vez, também na Grande Vitória, Cariacica conseguiu R$ 13,7 bi de resultado.
No âmbito estadual, Anchieta, Presidente Kennedy, Marataízes se destacaram conquistando novas colocações na tabela e aumentando a geração de riquezas. Em 2020, Anchieta atingiu R$ 1,03 bi. Já em 2021 chegou a marca de R$ 5,76 bilhões, apresentando um salto de 457,1% na sua economia, impulsionada principalmente pelo retorno das atividades da Samarco.

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