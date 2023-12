Serra supera Vitória e tem maior PIB do ES; veja resultado de cada cidade

As informações são referentes ao ano de 2021, e foram divulgadas na manhã desta sexta-feira (15) pelo IBGE em conjunto com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)

A Serra superou Vitória e se tornou o município com o maior Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo em 2021, repetindo o feito de 2019. Conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município serrano ocupa a 30ª colocação nacional e alcançou R$ 37,27 bilhões em geração de riquezas.

As informações foram divulgadas na manhã desta sexta-feira (15) pelo IBGE, em conjunto com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). O diagnóstico da economia dos municípios brasileiros tem dois anos de desafasgem.

Atrás da Serra, Vitória ocupa a 42ª posição entre as 100 cidades mais ricas do país (estava na 39ª em 2020), enquanto Vila Velha chegou 83ª colocação, mostrando números melhores que os do período anterior, quando estava na 92ª posição.