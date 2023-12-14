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Vitória lidera municípios com melhor ambiente de negócios no ES

A 5ª edição do Índice de Ambiente de Negócios (IAN) foi divulgada pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes); confira as 10 cidades com melhor desempenho

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 16:27

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

14 dez 2023 às 16:27
Baía de Vitória
Vitória obteve 7,71 pontos no indicador, calculado a partir de desempenhos em infraestrutura, potencial de mercado, capital humano e gestão fiscal Crédito: Fernando Madeira
A 5ª edição do Índice de Ambiente de Negócios (IAN), divulgada nesta quinta-feira (14) pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), apontou Vitória como a cidade com ambiente mais propício para a realização de negócios no Estado.
A Capital obteve 7,71 pontos no indicador, que é calculado a partir de desempenhos nos eixos infraestrutura, potencial de mercado, capital humano e gestão fiscal. Na avaliação do prefeito Lorenzo Pazolini, o reconhecimento demonstra que as medidas da gestão têm sido assertivas.
“Ou seja, nós temos um ambiente republicano, temos gestão pública de qualidade, temos dinamismo econômico, respeitando as leis de desenvolvimento sustentável e meio ambiente, mas dando condição do setor produtivo também trabalhar e gerar emprego e renda na cidade. O IAN é uma coroação de tudo isso que foi construído na cidade.”
O resultado da cidade foi superior à média do Estado (5,64), e se iguala ao resultado de 2022 (7,71).
Confira abaixo os dez municípios com melhor ambiente de negócios no Espírito Santo:

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