Vitória lidera municípios com melhor ambiente de negócios no ES

A Capital obteve 7,71 pontos no indicador, que é calculado a partir de desempenhos nos eixos infraestrutura, potencial de mercado, capital humano e gestão fiscal. Na avaliação do prefeito Lorenzo Pazolini, o reconhecimento demonstra que as medidas da gestão têm sido assertivas.

“Ou seja, nós temos um ambiente republicano, temos gestão pública de qualidade, temos dinamismo econômico, respeitando as leis de desenvolvimento sustentável e meio ambiente, mas dando condição do setor produtivo também trabalhar e gerar emprego e renda na cidade. O IAN é uma coroação de tudo isso que foi construído na cidade.”