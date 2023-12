ES avança em índice que mede o ambiente de negócios

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (13), um mandado de busca e apreensão na casa de um jovem de 26 anos, em Vale dos Reis, Cariacica . O rapaz é suspeito de armazenar imagens de pornografia infantojuvenil. A investigação visa a combater crimes praticados na internet. Não houve prisão e a identidade do investigado não foi divulgada pela corporação.

Segundo a PF, o jovem tem 26 anos e está desempregado. Na residência dele foram apreendidos telefones celulares, HDs e pen drive. A corporação disse que suspeita é que ele tenha cometido crimes graves descritos no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente ( Ecriad ) – aquisição/posse/armazenamento de pornografia infantojuvenil, e artigo 241-A – disponibilização/compartilhamento/publicação de pornografia infantojuvenil.

As investigações continuam na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, em São Torquato, para comprovar a participação do jovem e outros suspeitos com atuação criminosa na internet.