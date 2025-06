Comércio eletrônico

Startup de marmita saudável abre centro de distribuição em Vitória

Em expansão, Liv Up investiu R$ 300 mil no 14° centro do país para distribuir seu portfólio com mais de 100 produtos congelados na Grande Vitória

Publicado em 6 de junho de 2025 às 16:59

Foodtech de marmita saudável pretende atender também em Vila Velha, Cariacica e Serra Crédito: Divulgação

A Liv Up, maior foodtech brasileira de comida saudável, inaugurou nesta segunda-feira (2) seu novo centro de distribuição em Vitória. A unidade da startup, 14ª da rede, pretende atender também nas cidades de Vila Velha, Cariacica e Serra.>

A previsão da empresa é alcançar um faturamento superior a R$ 250 milhões em 2025, o equivalente à venda de 10 mil refeições por mês. Para a implantação do centro de distribuição, que fica localizado nas imediações do Centro de Vitória, foram investidos R$ 300 mil. O local armazena e distribui os alimentos da foodtech, que são produtos em uma cozinha industrial situada em Aldeia da Serra, São Paulo.>

Thiago Vasconcellos, gerente de operações da Liv Up, destaca que a escolha para colocar Vitória na lista da expansão da rede, criada em 2016 em São Paulo, foi a demanda da Capital por hábitos saudáveis e também pelo fato de ser considerada a segunda mais conectada do país no ranking de Smart Cities.>

"A operação começou na segunda-feira (2). O centro de distribuição de Vitória conta com o cardápio completo, que tem mais de 100 opções de produto. As entregas são feitas diariamente por parceiros logísticos", explica.>

Mais produtos no catálogo

Além da atuação em novos municípios, a companhia tem planos de ampliar o catálogo de produtos no e-commerce, expandir a operação no varejo e conquistar clientes B2B (Business to Business, empresas que vendem produtos para outras empresas) com a marca “Generosa”. Criada para fornecer refeições saudáveis a funcionários de corporações, a linha já é utilizada em redes de alimentação como Burger King, Popeyes e Braz Elettrica e oficializou a entrada da Liv Up no segmento de food service. >

“Com esses movimentos, queremos reforçar nosso compromisso em levar opções de alimentação equilibrada a um número cada vez maior de brasileiros. Por meio de investimentos constantes em tecnologia e logística, iremos garantir a eficiência das entregas e a satisfação dos clientes”, conclui Vasconcellos.>

