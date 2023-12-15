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Inauguração do Contorno

'A gente vai resolver o problema das ferrovias e das BRs', diz Lula no ES

A promessa, referente à construção da ferrovia Vitória-Rio (EF 118) e à duplicação das BRs 101 e 262, foi feita pelo presidente durante a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 17:07

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

15 dez 2023 às 17:07
Lula no ES:
Lula participou da inauguração do Contorno do Mestre Álvaro Crédito: Fernando Madeira/A Gazeta
Após o ministro de Transportes Renan Filho sinalizar que o governo federal pretende viabilizar a construção da ferrovia Vitória-Rio (EF 118) até os portos da capital fluminense, além dos problemas envolvendo as BRs 101 e 262 no Estado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu que “o problema das ferrovias” será resolvido.
“Casagrande, eu tenho ainda três anos de mandato, você tem três anos de mandato. E você pode ficar certo que a gente vai resolver o problema das ferrovias que o Renan falou, que a gente vai resolver o problema das rodovias que o Renan falou.”
A fala foi feita durante a cerimônia de inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, nesta sexta-feira (15).

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