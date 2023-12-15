'A gente vai resolver o problema das ferrovias e das BRs', diz Lula no ES

Após o ministro de Transportes Renan Filho sinalizar que o governo federal pretende viabilizar a construção da ferrovia Vitória-Rio (EF 118) até os portos da capital fluminense, além dos problemas envolvendo as BRs 101 e 262 no Estado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu que “o problema das ferrovias” será resolvido.
“Casagrande, eu tenho ainda três anos de mandato, você tem três anos de mandato. E você pode ficar certo que a gente vai resolver o problema das ferrovias que o Renan falou, que a gente vai resolver o problema das rodovias que o Renan falou.”
A fala foi feita durante a cerimônia de inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, nesta sexta-feira (15).