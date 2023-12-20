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Fim de ano

Serra: servidor não terá abono, mas prefeito anuncia aumento no tíquete

Publicado em

20 dez 2023 às 11:53
Sérgio Vidigal, prefeito da Serra
Sérgio Vidigal, prefeito da Serra, durante entrevista à Rádio CBN Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), afirmou, em entrevista à Rádio CBN Vitória nesta quarta-feira (20), que a prefeitura não pagará abono de fim de ano aos servidores em 2023. Ele lembrou que chegou a conceder o benefício no primeiro ano do mandato, mas alegou não haver espaço no orçamento atualmente. 
"No primeiro ano de mandato, havia aqueles repasses generosos do governo federal por conta da Covid. Mas a gente trabalhou na valorização do trabalhador, pelo reajuste salarial, o nosso tíquete hoje é de R$ 650. Nos últimos dias deste ano, aproveitamos para reajustar o salário dos professores", afirmou. 
Ainda sobre o tíquete, ele prometeu novo aumento até o fim deste ano, mas disse que a equipe estuda o valor. O último reajuste aconteceu no final de 2022, quando passou de R$ 525 para R$ 650.
Ele prometeu ainda apresentar, até fevereiro de 2024, um projeto de lei com o plano de cargos e salários para todos os servidores da cidade. Atualmente, apenas algumas categorias contam com o plano, como os guardas municipais. 

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Natalia Bourguignon

Repórter / [email protected]
Natalia Bourguignon
Em Itapemirim

Motociclista é flagrado com drogas escondidas em capacete no ES

Publicado em 31/07/2026 às 18:14

Diversas porções de drogas foram encontradas escondidas dentro do capacete de um motociclista durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (31). A abordagem aconteceu em um trecho da rodovia na localidade de Safra.


Dentro de uma sacola plástica escondida no capacete, os policiais encontraram 60 pinos de cocaína, 16 pedras de crack e seis buchas de maconha. O suspeito foi encaminhado, junto ao material apreendido, para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.


A Polícia Civil foi procurada para informar os procedimentos adotados no caso, mas não havia retornado até a publicação desta reportagem.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
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Violência contra a mulher

Idoso de 79 anos é preso por manter a esposa em cárcere privado no ES

Publicado em 31/07/2026 às 17:24

Um idoso de 79 anos foi preso em flagrante por manter a esposa, de 70 anos, em cárcere privado em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. A operação da Polícia Civil foi realizada  após familiares da vítima denunciarem a situação à Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa (DEPPI).


Segundo a Polícia Civil, os agentes foram até a casa do casal, onde foram recebidos pelo suspeito. Pouco depois, a idosa saiu chorando e pediu para ser resgatada. Ela contou aos policiais que o marido restringia sua locomoção e fazia ameaças constantes, dizendo que colocaria fogo nela e em seus pertences. Durante a abordagem, o homem ainda tentou impedir a ação policial e afirmou que a mulher "pertencia a ele".


O suspeito foi levado para a 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde foi autuado em flagrante. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). A vítima foi entregue aos familiares, que também ficaram responsáveis pelo veículo dela, estacionado na residência do casal.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Feminicídio

Mulher morta e enterrada dentro de casa no ES será sepultada em MG

Publicado em 31/07/2026 às 17:24
Monique Oliveira Fernandes, de 33 anos, desapareceu em São José do Calçado
Monique Oliveira Fernandes, de 33 anos, desapareceu em São José do Calçado Arquivo pessoal

O velório e o sepultamento de Monique Oliveira Fernandes, de 33 anos, morta pelo marido e enterrada dentro de casa em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, serão realizados a partir das 19h desta sexta-feira (31), no Cemitério de Carangola, em Minas Gerais, cidade onde ela nasceu. 


O corpo foi liberado aos familiares na manhã desta sexta-feira. Monique estava desaparecida desde o dia 7 de julho e foi encontrada morta há uma semana, no último dia 24, enterrada dentro da casa onde morava.


O companheiro dela, Mário Almeida Pinto, de 46 anos, apresentou-se espontaneamente à Polícia Civil, confessou o feminicídio e foi preso. O caso segue sob investigação.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Estradas

Novo trecho duplicado da BR 101 em Anchieta será liberado no sábado

Publicado em 31/07/2026 às 16:08
Será liberado 5,5 quilômetros de pista duplicada da BR-101, em Anchieta, neste sábado (1)
Divulgação | Ecovias Capixabas

O trecho recentemente duplicado na BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, será liberado para os motoristas neste sábado (1º). A nova pista, com 5,5 quilômetros de extensão, fica entre os quilômetros 357,7, no trevo de acesso a Alfredo Chaves, e 363,2, e amplia a faixa contínua de duplicação entre Vitória e o trecho Sul da rodovia.


Segundo a Ecovias Capixaba, outros 4,5 quilômetros de duplicação devem ser entregues até o fim de agosto. As obras fazem parte do pacote de duplicação da BR 101 entre Anchieta e Iconha. 

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Em Viana

Homem de 38 anos é preso suspeito de estuprar filha e enteada no ES

Publicado em 31/07/2026 às 15:54

Um homem de 38 anos foi preso suspeito de estuprar a enteada, de 12 anos, e a filha, de 10, em Viana, na Grande Vitória. Segundo a Polícia Civil, a investigação começou depois que a mãe da adolescente procurou a delegacia após a filha contar que havia sido vítima de abuso sexual. Na apuração, a irmã mais nova também revelou ter sido abusada pelo pai. As duas meninas disseram ainda que eram ameaçadas para não contar os crimes.


De acordo com a polícia, o suspeito aproveitava os momentos em que a mãe não estava em casa para cometer os abusos. Após a separação do casal, os crimes continuaram durante as visitas das meninas à casa do investigado.


Durante as diligências, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) constatou que o investigado também possui registros de violência doméstica. A Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, mas, quando o mandado foi cumprido, ele já estava preso em flagrante por outro caso de violência doméstica, desta vez contra a atual companheira.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Tráfico interestadual

Mulher é presa com arma e drogas em ônibus do Rio para Vitória

Publicado em 31/07/2026 às 15:13
Cães farejadores ajudaram as equipes a localizar haxixe e skank com a passageira
Cães farejadores ajudaram as equipes a localizar haxixe e skank Divulgação | PRF

Uma mulher foi presa com uma pistola, dois carregadores municiados e cerca de 1,5 quilo de drogas em um ônibus que seguia do Rio de Janeiro para Vitória, no Espírito Santo. O flagrante ocorreu nesta sexta-feira (31), durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Guarapari.


Segundo a corporação, cães farejadores ajudaram as equipes a localizar porções de haxixe e skank com a passageira. Ela foi presa em flagrante e encaminhada à Superintendência Regional da PRF, em Vila Velha.


Durante a mesma operação, um adolescente também foi flagrado transportando quatro armas de fogo e cerca de 1,5 quilo de haxixe e maconha. Os dois foram detidos. A reportagem busca atualização sobre o encaminhamento dado aos envolvidos.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Violência

Cliente é preso após agredir dona de bar com soco e 'mata-leão' em Guaçuí

Publicado em 31/07/2026 às 13:24
Homem é preso após agredir e ameaçar de morte dona de bar em Guaçuí
Homem é preso após agredir e ameaçar de morte dona de bar em Guaçuí Polícia Civil

Uma comerciante foi agredida física e verbalmente por um cliente na noite de quinta-feira (30), em um bar na localidade de Agrovila, zona rural de Guaçuí, na região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida com um soco no rosto e imobilizada com um golpe conhecido como "mata-leão".


De acordo com o relato da proprietária do estabelecimento, o suspeito chegou ao bar alterado e permaneceu consumindo bebidas alcoólicas ao longo do dia. Quando ela pediu que ele parasse de beber e deixasse o local, passou a ser agredida e ameaçada de morte. A violência só foi interrompida após a intervenção de uma testemunha que estava no estabelecimento.


Após as agressões, o homem ainda quebrou diversos objetos do bar, entre eles cadeiras, garrafas e o vidro do balcão. Ainda segundo a PM, ao ser abordado, o suspeito continuou agressivo e voltou a ameaçar a comerciante de morte, inclusive na presença dos policiais.


Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre, onde foi autuado pelos crimes de dano, ameaça, injúria real e pela contravenção penal de vias de fato. Segundo a Polícia Civil, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Loteria

Aposta do ES ganha sozinha prêmio milionário da Lotofácil

Publicado em 31/07/2026 às 12:28
Loteria
Blossom Stock Studio / Shutterstock.com

Uma aposta simples registrada em Linhares, no Norte do Espírito Santo, faturou sozinha o prêmio milionário do concurso 3749 da Lotofácil. O bilhete, feito na Loterial Altoé Ltda. ao custo de R$ 3,50, rendeu ao apostador R$ 1.290.821,15, informou a Caixa Econômica Federal.


As dezenas sorteadas foram: 01 - 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25.


Para conquistar o prêmio principal da Lotofácil, é preciso acertar os 15 números sorteados. Na aposta simples, o jogador escolhe 15 dezenas entre as 25 disponíveis.

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
Investigação

Foragido por homicídio em 2007 é preso por novo assassinato em Domingos Martins

Publicado em 31/07/2026 às 12:07

Um homem de 53 anos foi preso em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, suspeito de matar Fábio Júnio Graunke, de 34 anos, no último dia 20 de julho, na localidade de Rio Ponte, em Domingos Martins. Além desse crime, ele é acusado de um homicídio cometido em 2007 em Afonso Cláudio


A prisão preventiva foi cumprida na última segunda-feira (27). Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que não teve o nome divulgado, estava escondido na zona rural de Santa Maria de Jetibá e utilizava uma identidade falsa para dificultar sua localização. 


A corporação não divulgou detalhes sobre a investigação da morte de Fábio Júnio. No entanto, informou que o suspeito de cometer o crime também era procurado por um homicídio ocorrido em 5 de maio de 2007, em Afonso Cláudio. De acordo com a Polícia Civil, naquele caso, após uma discussão motivada por razões fúteis, o investigado esfaqueou a vítima e, em seguida, lançou o corpo em um rio na tentativa de ocultar o crime. Desde então, ele vivia em Santa Maria de Jetibá.

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Tinha mandado de prisão

Homem vai questionar policiais em delegacia e acaba preso em Cariacica

Publicado em 31/07/2026 às 10:32
Delegacia Regional de Cariacica
Delegacia Regional de Cariacica onde homem acabou preso após questionar policiais  Ricardo Medeiros

Um homem de 45 anos, com mandado de prisão em aberto por crimes de roubo majorado, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor foi preso na tarde de quinta-feira (30) ao questionar policiais na Delegacia Regional de Cariacica, no bairro Rio Branco.


O suspeito, que não teve o nome divulgado, compareceu ao local para perguntar o motivo de policiais terem estado na residência de sua ex-companheira, no bairro Jardim Botânico, no mesmo município.


Segundo a Polícia Civil, durante o atendimento, o investigador plantonista constatou a existência de um mandado de prisão em aberto contra o homem, momento em que foi dada voz de prisão.


Após os procedimentos de praxe, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta

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