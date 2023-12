Serra: servidor não terá abono, mas prefeito anuncia aumento no tíquete

Instituto Federal do Espírito Santo, em Santa Lucia, Vitória. (Carlos Alberto Silva)

A sede administrativa do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), atualmente instalada no bairro Santa Lúcia, às margens da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, vai mudar para o Centro da Capital. Segundo a instituição, o imóvel utilizado atualmente é alugado e a mudança deve facilitar o "desenvolvimento de atividades". O Centro de Referência em Formação e Educação à Distância (Cefor), que funciona em uma instalação alugada, em Jucutuquara, deve passar a funcionar no novo edifício.

O Ifes recebeu, da Superintendência de Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU-ES), a posse do Edifício Vitória Park, localizado no Parque Moscoso, em Vitória. A assinatura do contrato de cessão de uso gratuito para o instituto aconteceu no último dia 8 e foi realizada mediante apresentação de um plano de ocupação que prevê a instalação da sede administrativa (Reitoria) e do Centro de Referência em Formação e Educação à Distância (Cefor).

Na segunda-feira (18), um grupo de servidores dos setores que vão ocupar o imóvel esteve no local. A previsão é de que as adequações e reformas aconteçam ao longo do ano de 2024 e que os órgãos da Reitoria e os setores do Cefor estejam prontos para atuarem no novo local a partir de janeiro de 2025.

Segundo o reitor do Ifes, Jadir Pela, a mudança coloca a Reitoria e o Cefor em um patamar diferente para o atendimento à sociedade. O reitor também destacou a importância do instituto para o projeto de revitalização do Centro de Vitória. “Teremos em breve uma área de cultura, turismo e gastronomia na região portuária e já temos outras iniciativas sendo implementadas no Centro. Queremos não só nos somarmos a este movimento, implantando um espaço voltado para o conhecimento, como também ser um ponto de referência para o bairro e para a cidade”, disse.