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Rodovia Pedro Cola

Caminhão perde o freio e tomba em acidente na ES 166 em Castelo

Testemunhas contaram à PM que o veículo teria perdido os freios na descida da serra e o motorista acabou perdendo o controle da direção, na noite desta quarta-feira (26)

Publicado em 27 de Abril de 2023 às 11:55

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 abr 2023 às 11:55
Caminhão perde o freio e tomba na serra de Castelo
Caminhão perde o freio e tomba na serra de Castelo Crédito: Divulgação
Um caminhão carregado com paletes de madeira tombou na ES 166, conhecida como Rodovia Pedro Cola, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (26). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que o veículo teria perdido os freios na descida da serra e o motorista acabou perdendo o controle da direção.
A Rodovia Pedro Cola liga Castelo a Venda Nova do Imigrante. O motorista seguia no sentido Castelo no momento do acidente. Com o tombamento, o veículo ficou ocupando metade da pista.
Caminhão perde o freio e tomba na serra de Castelo
Paletes que estavam no caminhão ficaram espalhados na rodovia Crédito: Divulgação
A Polícia Militar informou que chegou a acionar o Corpo de Bombeiros, que socorreu a vítima e a encaminhou para o Hospital Municipal de Castelo. Depois, os militares voltaram ao local para adotar as medidas cabíveis de trânsito.
O motorista estava sem lesões graves, segundo a PM. O veículo e a carga foram removidos por volta de 11h desta quinta-feira (27). A carga seguia para uma empresa do Rio de Janeiro.

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