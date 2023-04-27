Caminhão perde o freio e tomba em acidente na ES 166 em Castelo

Um caminhão carregado com paletes de madeira tombou na ES 166, conhecida como Rodovia Pedro Cola, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (26). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que o veículo teria perdido os freios na descida da serra e o motorista acabou perdendo o controle da direção.
A Rodovia Pedro Cola liga Castelo a Venda Nova do Imigrante. O motorista seguia no sentido Castelo no momento do acidente. Com o tombamento, o veículo ficou ocupando metade da pista.
A Polícia Militar informou que chegou a acionar o Corpo de Bombeiros, que socorreu a vítima e a encaminhou para o Hospital Municipal de Castelo. Depois, os militares voltaram ao local para adotar as medidas cabíveis de trânsito.
O motorista estava sem lesões graves, segundo a PM. O veículo e a carga foram removidos por volta de 11h desta quinta-feira (27). A carga seguia para uma empresa do Rio de Janeiro.