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Corpo abandonado em moto em Guarapari: suspeito do crime segue solto

Inicialmente, caso foi tratado como encontro de cadáver, mas passou a ser investigado como homicídio; Polícia Civil disse que autor foi identificado, mas "está em local incerto e não sabido"

Publicado em 27 de Abril de 2023 às 09:33

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

27 abr 2023 às 09:33
Um mês após um corpo ser abandonado em cima de uma moto à beira do asfalto no bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari, o suspeito do crime continua sendo procurado pela Polícia Civil no Espírito Santo. Imagens mostram que o suspeito, na manhã do dia 25 de março, chegou ao local, deixou a moto e mexeu no corpo, levado por ele até o local. Inicialmente, o caso foi tratado como encontro de cadáver, mas passou a ser investigado como homicídio. 
Polícia Civil já havia informado que o autor foi identificado. Procurada novamente nesta semana, quando o caso completou um mês, a corporação destacou que ele "está em local incerto e não sabido". Contra o homem, que não teve nome e idade divulgados, há mandado de prisão em aberto por roubo.
Sobre o caso, a Polícia Militar explicou que foi acionada por um solicitante que informou que um motociclista trafegava pelo bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari, com um homem ferido e desacordado na garupa. Em determinado momento, o motociclista teria abandonado o veículo com a pessoa às margens da pista e se evadido correndo.
Militares foram até o local e encontraram o cadáver, não sendo possível identificar a causa do óbito. A perícia foi acionada. Nenhum suspeito foi detido no momento do fato
Imagens de videomonitoramento flagram homem levando corpo em moto
Imagens de videomonitoramento flagram homem levando corpo em moto Crédito: Reprodução
No fim do mês de março, o delegado Franco Malini, titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, informou que a vítima também havia sido identificada, mas não divulgou o nome. Sobre o autor do crime, o titular da DHPP de Guarapari detalhou que a polícia chegou a apurar onde o homem estava e ir até o local. O principal suspeito, porém, fugiu.
"Ele estava escondido em um sítio, em Guarapari. Nossa equipe foi ao local, mas ele conseguiu fugir pela mata. As buscas continuam"
Franco Malini - Delegado titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari
Em uma nova nota nesta quarta (26), a Polícia Civil informou que as diligências e as investigações da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari estão em andamento.
"Buscas foram realizadas, mas o investigado está em local incerto e não sabido", informa a nota.
Em observância à Lei Federal nº 13.869, de 5/09/2019, também conhecida como Lei de abuso de autoridade, os autores só têm a identidade divulgada quando o Ministério Público oferece denúncia. Portanto, o nome do suspeito procurado não foi detalhado.

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