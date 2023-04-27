Corpo abandonado em moto em Guarapari: suspeito do crime segue solto

Um mês após um corpo ser abandonado em cima de uma moto à beira do asfalto no bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari, o suspeito do crime continua sendo procurado pela Polícia Civil no Espírito Santo. Imagens mostram que o suspeito, na manhã do dia 25 de março, chegou ao local, deixou a moto e mexeu no corpo, levado por ele até o local. Inicialmente, o caso foi tratado como encontro de cadáver, mas passou a ser investigado como homicídio.
A Polícia Civil já havia informado que o autor foi identificado. Procurada novamente nesta semana, quando o caso completou um mês, a corporação destacou que ele "está em local incerto e não sabido". Contra o homem, que não teve nome e idade divulgados, há mandado de prisão em aberto por roubo.
Sobre o caso, a Polícia Militar explicou que foi acionada por um solicitante que informou que um motociclista trafegava pelo bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari, com um homem ferido e desacordado na garupa. Em determinado momento, o motociclista teria abandonado o veículo com a pessoa às margens da pista e se evadido correndo.
Militares foram até o local e encontraram o cadáver, não sendo possível identificar a causa do óbito. A perícia foi acionada. Nenhum suspeito foi detido no momento do fato
No fim do mês de março, o delegado Franco Malini, titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, informou que a vítima também havia sido identificada, mas não divulgou o nome. Sobre o autor do crime, o titular da DHPP de Guarapari detalhou que a polícia chegou a apurar onde o homem estava e ir até o local. O principal suspeito, porém, fugiu.
"Ele estava escondido em um sítio, em Guarapari. Nossa equipe foi ao local, mas ele conseguiu fugir pela mata. As buscas continuam"
Em uma nova nota nesta quarta (26), a Polícia Civil informou que as diligências e as investigações da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari estão em andamento.
"Buscas foram realizadas, mas o investigado está em local incerto e não sabido", informa a nota.
Em observância à Lei Federal nº 13.869, de 5/09/2019, também conhecida como Lei de abuso de autoridade, os autores só têm a identidade divulgada quando o Ministério Público oferece denúncia. Portanto, o nome do suspeito procurado não foi detalhado.