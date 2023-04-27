Corpo abandonado em moto em Guarapari: suspeito do crime segue solto

Polícia Civil já havia informado que o autor foi identificado . Procurada novamente nesta semana, quando o caso completou um mês, a corporação destacou que ele "está em local incerto e não sabido". Contra o homem, que não teve nome e idade divulgados, há mandado de prisão em aberto por roubo.

Sobre o caso, a Polícia Militar explicou que foi acionada por um solicitante que informou que um motociclista trafegava pelo bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari, com um homem ferido e desacordado na garupa. Em determinado momento, o motociclista teria abandonado o veículo com a pessoa às margens da pista e se evadido correndo.

Militares foram até o local e encontraram o cadáver, não sendo possível identificar a causa do óbito. A perícia foi acionada. Nenhum suspeito foi detido no momento do fato

Imagens de videomonitoramento flagram homem levando corpo em moto Crédito: Reprodução

No fim do mês de março, o delegado Franco Malini, titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, informou que a vítima também havia sido identificada, mas não divulgou o nome. Sobre o autor do crime, o titular da DHPP de Guarapari detalhou que a polícia chegou a apurar onde o homem estava e ir até o local. O principal suspeito, porém, fugiu.

"Ele estava escondido em um sítio, em Guarapari. Nossa equipe foi ao local, mas ele conseguiu fugir pela mata. As buscas continuam" Franco Malini - Delegado titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari

Em uma nova nota nesta quarta (26), a Polícia Civil informou que as diligências e as investigações da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari estão em andamento.

"Buscas foram realizadas, mas o investigado está em local incerto e não sabido", informa a nota.