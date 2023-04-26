Operação mira quadrilha que traz drogas de outros Estados para o ES

Operação da PF contra tráfico de drogas no ES Crédito: Divulgação | PF

Polícia Federal divulgou que a Força-Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo cumpre, na manhã desta quarta-feira (26), 12 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão no Estado, em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul, durante a Operação Cash – que atua contra um grupo investigado por tráfico interestadual de drogas que utiliza os Correios para transportar os entorpecentes. Segundo a corporação, também foi determinado o bloqueio de R$ 500 mil das contas dos investigados e apreensão de veículos de alto padrão utilizados por eles.

Segundo apurado por A Gazeta, a Operação Cash no Espírito Santo resultou em:

Sete mandados de prisão. Cinco deles foram cumpridos e duas pessoas ainda são procuradas



12 mandados de busca e apreensão



Foram apreendidos três carros e R$ 188 mil em espécie



A investigação começou em fevereiro de 2022, quando a Polícia Militar apreendeu mais de R$ 800 mil em espécie com dois investigados. Naquele momento, considerando que não há crime relacionado ao transporte de dinheiro, não houve lavratura de flagrante dos indivíduos, mas foi instaurado um inquérito policial para apuração dos fatos.

Segundo a PF, a partir deste momento, foram estabelecidas medidas de investigação, coletando provas para elucidar os fatos. A Força-Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo conseguiu identificar a organização criminosa acusada de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Eles utilizavam, segundo a Polícia Federal, contas de terceiros, os chamados "laranjas", para movimentar os valores financeiros.

Operação Cash no ES prende traficantes

Ao longo da apuração, verificou-se que a droga era adquirida no Mato Grosso do Sul, sendo transportada ou entregue via Correios aos demais integrantes para posterior distribuição no Espírito Santo.

Com a operação desta quarta-feira (26), a Força-Tarefa considera que os envolvidos da organização foram identificados e agora seguirão à disposição da Justiça para responderem a um processo criminal.

Os investigados responderão pela prática do delito de associação para o tráfico, tráfico interestadual de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais. Se condenados, as penas aplicadas podem ultrapassar 40 (quarenta) anos de prisão.