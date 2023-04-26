Mais de 15 milhões de cigarros já foram apreendidos em BRs do ES em 2023

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já apreendeu mais de 15 milhões de cigarros contrabandeados nos primeiros meses de 2023. Um levantamento feito por A Gazeta mostra que o modos operandi é quase sempre o mesmo: o material tem origem paraguaia e vem de Minas Gerais, geralmente com algum motorista que, quando questionado pelos policiais, diz não saber da carga ilegal.
A ocorrência mais recente foi registrada na noite desta terça-feira (25), no km 255 da BR 1O1, na Serra. O caminhão tinha placas de Santa Luzia, em Minas Gerais, e o motorista, de 37 anos, disse que vinha de Belo Horizonte (MG) para a Grande Vitória e que transportava laranja.
Para o transporte, o motorista não trafegou pela BR 262, rota usual mais curta e rápida para quem vem de Minas Gerais, e realizou um percurso mais longo que o utilizado normalmente, sendo inviável economicamente. Diante da divergência de rotas, a PRF questionou o condutor e o homem confessou que, em meio à carga de laranja, havia caixas de cigarros ilegais oriundos do Paraguai.
O condutor informou ainda que receberia o valor de R$ 2 mil para transportar a carga até a Grande Vitória, onde receberia instruções sobre o destino do material contrabandeado. Ainda durante as buscas no interior da cabine do veículo foi encontrado no painel uma cartela contendo doze comprimidos do medicamento Nobésio Extra Forte, conhecido como Rebite e de uso proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
O homem foi preso por importar ou exportar mercadoria proibida e conduzido juntamente com o veículo e a mercadoria até a sede da Polícia Federal de Vila Velha.
Relembre outras apreensões:
- 4 de janeiro: apreendidos mais de 300 mil maços de cigarros durante uma abordagem na BR 101, em Viana, na manhã do dia 4 de janeiro. Os maços estavam dentro de um caminhão, escondidos atrás de caixas de hortifrutigranjeiros vazias. O condutor, de 43 anos, disse que pegou o caminhão fechado, com a chave dentro, em um posto de combustíveis na cidade de Contagem, em Minas Gerais, e seu destino seria outro posto, no município de Cariacica, na Grande Vitória, onde deixaria o veículo com a carga. Um desconhecido pegaria o caminhão e o conduziria até Viana, destino final. O motorista informou que receberia R$ 800 pelo serviço de transporte.
- 7 de março: apreensão de mais de 100 mil maços de cigarros na madrugada do dia 7 de março, na BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. A carga estava escondida em um caminhão-baú que saiu de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com destino ao Espírito Santo. Os agentes questionaram ao motorista, de 25 anos, qual carga estaria transportando e ele informou que não sabia, pois havia pego o veículo com o baú fechado e que apenas assumiu a direção na capital mineira. Ele afirmou que deixaria o caminhão às margens da rodovia em Fundão, local em que outro motorista assumiria a direção. Questionado novamente, o motorista confessou que tinha conhecimento dos materiais ilícitos transportados e que receberia R$ 500 pelo transporte.
- 17 de março: mais de um milhão de cigarros acabaram na noite do dia 17 de maio na BR 101, na altura de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. O condutor encostou o caminhão, abriu a porta e fugiu correndo em direção à vegetação e não foi localizado. Na parte traseira do veículo havia um colchão, uma máquina de lavar e um fogão, simulando estar transportando uma mudança. Na parte frontal do baú foram encontradas caixas contendo pacotes de cigarro de origem paraguaia.
- 31 de março: um caminhão contendo mais de cinco milhões de cigarros contrabandeados do Paraguai foi flagrado trafegando na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. O flagrante ocorreu na madrugada do dia 31 de abril, no km 104 da rodovia, durante operação nacional de combate a roubo de veículos e de carga. De acordo com a PRF, os pacotes de cigarro e o veículo foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Vila Velha.
- 31 de março: três milhões de cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos na noite do dia 31 de março, na BR 101, em Fundão. O caso aconteceu menos de 24 horas depois que outra carga semelhante foi interceptada na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, durante a madrugada, quando mais de 5 milhões de unidades do produto foram recolhidas. O material estava dentro de um caminhão e foi encaminhado para a sede da Polícia Federal, junto com o motorista.
- 13 de abril: caminhão carregado com mais de R$ 2 milhões em cigarros contrabandeados do Paraguai foi flagrado na BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no dia 13 de abril. O produto ilegal estava no baú de um caminhão VW/9.150 com placas do município de Guiricema, do estado de Minas Gerais, atrás de uma carga de calçados. O motorista, de 38 anos, morador de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, contou que pegou a carga em Belo Horizonte em um posto de combustível, para entregar em Vila Velha. Disse que receberia R$ 10 mil pelo transporte, mas alegou que não foi informado quem o contratou e quem receberia a encomenda.
- 18 de abril: mais de um milhão de cigarros contrabandeados em um caminhão, escondidos em um fundo falso no interior do veículo, na manhã do dia 18 de abril, na Serra. Segundo a PRF, o caminhão era proveniente de São Lourenço da Mata, no Pernambuco. Durante a abordagem, o condutor do caminhão, de 49 anos, afirmou estar vindo de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com destino à Serra. O suspeito afirmou, após ser questionado novamente, que não tinha conhecimento dos cigarros ilegais, e que teria recebido R$ 500 reais para pegar o caminhão em um posto de combustíveis, em Minas Gerais, e trazer até o Espírito Santo para buscar uma mudança.
- 25 de abril: encontrados 3,3 milhões de cigarros contrabandeados do Paraguai em um caminhão, durante um patrulhamento no km 255, da BR 101, na Serra.
Mais de 15 milhões de cigarros já foram apreendidos em BRs do ES em 2023