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Abordagem na BR 101

PRF apreende mais de 1,3 milhão de cigarros contrabandeados na Serra

Cigarros, de origem do Paraguai, foram encontrados em um fundo falso no baú do caminhão; suspeito disse aos policiais que não tinha conhecimento da carga

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 10:24

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

18 abr 2023 às 10:24
PRF apreende mais de 1,3 milhão de cigarros contrabandeados na BR 101 na Serra
PRF apreende mais de 1,3 milhão de cigarros contrabandeados na BR 101 na Serra Crédito: Polícia Rodoviária Federal
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na BR 101, na Serra, mais de um milhão de cigarros contrabandeados em um caminhão, escondidos em um fundo falso no interior do veículo, na manhã desta terça-feira (18).
A apreensão ocorreu durante uma fiscalização na rodovia com foco na abordagem a veículos de carga, devido aos constantes roubos na região. Segundo a PRF, o caminhão era proveniente de São Lourenço da Mata, no Pernambuco.
Durante a abordagem, o condutor do caminhão, de 49 anos, afirmou estar vindo de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com destino à Serra. Ao ser questionado sobre o que estava transportando, o homem afirmou que o baú do veículo estava vazio e que iria buscar uma mudança no Espírito Santo.
Durante a inspeção no caminhão, os policiais notaram que havia uma estrutura metálica no baú, formando uma espécie de fundo falso, com indícios de preparado para o transporte de itens ilícitos. Após a retirada da placa metálica, foram encontradas caixas de cigarro, vindas do Paraguai.
O suspeito afirmou, após ser questionado novamente, que não tinha conhecimento dos cigarros ilegais, e que teria recebido R$ 500 reais para pegar o caminhão em um posto de combustíveis, em Minas Gerais, e trazer até o Espírito Santo para buscar uma mudança.
O motorista recebeu voz de prisão por, em tese, cometer o crime previsto no artigo Art. 334-A - ´´Importar ou exportar mercadoria proibida``.
O motorista, o veículo e os cigarros foram encaminhados para a sede da Polícia Federal, em Vila Velha, onde foram contabilizados os itens, totalizando 1.370.000 unidades de cigarros.

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