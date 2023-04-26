Quadrilha roubou mais de 400 caminhões em 4 anos no Espírito Santo

Uma quadrilha investigada pela Polícia Civil do Espírito Santo foi responsável por furtar mais de 400 caminhões desde 2019 no Estado. De acordo com números divulgados pela própria corporação, foram 49 ocorrências apenas em 2023, quando 25 caminhões chegaram a ser recuperados. Uma parte dos veículos roubados foi encontrada em Teixeira de Freitas, na Bahia, em 2022. O homem apontado como chefe da organização criminosa foi preso nesta segunda-feira (24) em um hospital da Serra, na Grande Vitória. Outros dois suspeitos de integrarem o grupo já haviam sido presos pela polícia.
Segundo o delegado Geraldo Peçanha, da Delegacia de Polícia de Domingos Martins, tudo começou em 2019, quando o registro de furtos de caminhões na Grande Vitória e no interior começaram a subir. Uma investigação foi iniciada e, em 2021, todos os envolvidos foram identificados. À época, 51 pessoas foram presas. Mas tiveram suas prisões convertidas para medidas cautelares. Alguns deles com a liberação, outros com tornozeleira eletrônica.
"Em 2022, começamos a notar os registros de furto de caminhão em alta. Em dezembro furtaram um caminhão em Domingos Martins e iniciamos nova fase da investigação. Em conjunto com várias forças de segurança prendemos os três ontem, inclusive do líder do grupo", disse o delegado.
Caminhões furtados por organização criminosa no ES
As investigações apontaram que partes de veículos roubados no Estado foram encontradas em Teixeira de Freitas, na Bahia, em 2022.
"Uma pessoa do Estado foi presa na Bahia em um desmanche com diversas carrocerias de veículos furtados aqui no Estado. Essa pessoa tem uma fachada de empresário no ramo de lojas de verduras, porém ele foi preso com várias carrocerias, até de veículo de transporte de gás. Então eles não escolhem o veículo, é roubo de oportunidade", afirmou o delegado.
Preso no hospital e com o braço quebrado
O líder, que não teve o nome divulgado, foi preso nesta segunda (24) pela mesma equipe que o capturou em 2021, no mesmo hospital, e com o mesmo braço quebrado.
"Em 2021 ele quebrou o braço após se acidentar com um caminhão roubado. Ontem, segundo ele, a fratura teria sido em decorrência de um acidente doméstico", declarou Peçanha.
Sobre os outros dois, um foi detido em casa e outro, após saber que tinham feito buscas na residência dele, foi até a delegacia para entender do que se tratava. Lá, foi preso. "Anteriormente, a delegacia de furtos já havia prendido um envolvido. Então agora temos quatro indivíduos presos e dois foragidos. A investigação segue para identificar outros envolvidos", detalhou Peçanha.