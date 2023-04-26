Quadrilha roubou mais de 400 caminhões em 4 anos no Espírito Santo

Caminhões furtados por organização criminosa no ES Crédito: Reprodução | Polícia Civil

Segundo o delegado Geraldo Peçanha, da Delegacia de Polícia de Domingos Martins, tudo começou em 2019, quando o registro de furtos de caminhões na Grande Vitória e no interior começaram a subir. Uma investigação foi iniciada e, em 2021, todos os envolvidos foram identificados. À época, 51 pessoas foram presas. Mas tiveram suas prisões convertidas para medidas cautelares. Alguns deles com a liberação, outros com tornozeleira eletrônica.

"Em 2022, começamos a notar os registros de furto de caminhão em alta. Em dezembro furtaram um caminhão em Domingos Martins e iniciamos nova fase da investigação. Em conjunto com várias forças de segurança prendemos os três ontem, inclusive do líder do grupo", disse o delegado.

Caminhões furtados por organização criminosa no ES

As investigações apontaram que partes de veículos roubados no Estado foram encontradas em Teixeira de Freitas, na Bahia, em 2022.

"Uma pessoa do Estado foi presa na Bahia em um desmanche com diversas carrocerias de veículos furtados aqui no Estado. Essa pessoa tem uma fachada de empresário no ramo de lojas de verduras, porém ele foi preso com várias carrocerias, até de veículo de transporte de gás. Então eles não escolhem o veículo, é roubo de oportunidade", afirmou o delegado.

Preso no hospital e com o braço quebrado

O líder, que não teve o nome divulgado, foi preso nesta segunda (24) pela mesma equipe que o capturou em 2021, no mesmo hospital, e com o mesmo braço quebrado.

"Em 2021 ele quebrou o braço após se acidentar com um caminhão roubado. Ontem, segundo ele, a fratura teria sido em decorrência de um acidente doméstico", declarou Peçanha.