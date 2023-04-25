Leonardo Cardoso Lemos, conhecido como Leonardo Chuchu, foi preso em São Mateus Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A prisão aconteceu no dia 13 de abril, mas foi divulgada nesta terça-feira (25). Segundo o delegado Fabrício Dutra, superintendente de Polícia Regional Norte (SPRN), Leonardo já era procurado há tempos pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas, além de ser considerado foragido do sistema prisional.

O suspeito foi localizado depois de um trabalho de inteligência conjunta das forças de segurança. Após análises, a polícia conseguiu identificar o carro dele e as lojas que Leonardo costumava frequentar.

Com essas informações em mãos, os agentes ficaram monitorando o homem por cerca de 48 horas até prendê-lo. Na hora, Leonardo tentou dar nome falso, mas a tática não deu certo. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Your browser does not support the audio element. Liderança da facção Primeiro Comando de Vitória é presa em São Mateus

Expansão do tráfico

Leonardo estava há mais de um ano em São Mateus. Nesse período, a polícia acredita que ele tenha tentado aliciar mão de obra para a facção, além de expandir os negócios no município e no Sul da Bahia