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"Leonardo Chuchu"

Liderança da facção Primeiro Comando de Vitória é presa em São Mateus

Leonardo Cardoso Lemos tinha quatro mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e homicídio; segundo a Polícia Civil, ida dele ao Norte do ES pode ter sido para "expandir os negócios"

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 19:57

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

25 abr 2023 às 19:57
Leonardo Cardoso Lemos, conhecido como Leonardo Chuchu, foi preso em São Mateus
Leonardo Cardoso Lemos, conhecido como Leonardo Chuchu, foi preso em São Mateus Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Liderança antiga do Primeiro Comando de Vitória (PCV), maior facção criminosa do Espírito Santo, Leonardo Cardoso Lemos, conhecido como "Leonardo Chuchu", de 32 anos, foi preso em São Mateus, no Norte do Estado. De acordo com a Polícia Civil, ele tinha quatro mandados de prisão em aberto, e podia estar tentando expandir os "negócios" do tráfico no interior.
A prisão aconteceu no dia 13 de abril, mas foi divulgada nesta terça-feira (25). Segundo o delegado Fabrício Dutra, superintendente de Polícia Regional Norte (SPRN), Leonardo já era procurado há tempos pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas, além de ser considerado foragido do sistema prisional. 
O suspeito foi localizado depois de um trabalho de inteligência conjunta das forças de segurança. Após análises, a polícia conseguiu identificar o carro dele e as lojas que Leonardo costumava frequentar. 
Com essas informações em mãos, os agentes ficaram monitorando o homem por cerca de 48 horas até prendê-lo. Na hora, Leonardo tentou dar nome falso, mas a tática não deu certo. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.
Liderança da facção Primeiro Comando de Vitória é presa em São Mateus

Expansão do tráfico

Leonardo estava há mais de um ano em São Mateus. Nesse período, a polícia acredita que ele tenha tentado aliciar mão de obra para a facção, além de expandir os negócios no município e no Sul da Bahia
"Ele ter sido encontrado em São Mateus nos levanta alguns questionamentos: o que uma liderança dessa, muito antiga, está fazendo em São Mateus? Quais são seus interesses? Suas ramificações? É um elemento perigoso, foragido do sistema prisional. Ele faz da vida dele um eterno crime, nunca vai parar. Ele foi para expandir o negócio: cooptação de pessoas, criação de base de operação", destacou Dutra.

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