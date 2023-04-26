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Acidente fatal

Motociclista bate em traseira de caminhão e morre na BR 101 em Viana

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um motociclista, que não teve o nome revelado, morreu após colidir com a traseira de caminhão tanque na BR 101, em Viana

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 18:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2023 às 18:32
Viana
A moto bateu na traseira do caminhão e o condutor da motocicleta morreu no local Crédito: Divulgação/PRF
Um motociclista morreu em um acidente no fim da tarde desta quarta-feira (26), na BR 101, km 303, em Viana. A vítima não teve a identidade informada. 
De acordo com informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima colidiu na traseira de um caminhão carregado com caixotes de madeira e morreu no local. Informações preliminares dão conta de que o veículo reduziu a velocidade e o motociclista não conseguiu frear a tempo. 
A Eco101, concessionária da rodovia, informou que houve uma ocorrência envolvendo uma motocicleta e um caminhão, no km 303,8, sentido sul, em Viana. A ocorrência foi registrada às 17h01 desta quarta-feira (26) e está em andamento. As faixas 1 e 2, sentido sul, estão com interdição para atendimento e o tráfego está fluindo pela pista marginal.
Polícia Civil foi pela reportagem. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

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