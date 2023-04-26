Motociclista bate em traseira de caminhão e morre na BR 101 em Viana

A moto bateu na traseira do caminhão e o condutor da motocicleta morreu no local

A Eco101, concessionária da rodovia, informou que houve uma ocorrência envolvendo uma motocicleta e um caminhão, no km 303,8, sentido sul, em Viana. A ocorrência foi registrada às 17h01 desta quarta-feira (26) e está em andamento. As faixas 1 e 2, sentido sul, estão com interdição para atendimento e o tráfego está fluindo pela pista marginal.