Motociclista bate em traseira de caminhão e morre na BR 101 em Viana

Um motociclista morreu em um acidente no fim da tarde desta quarta-feira (26), na BR 101, km 303, em Viana. A vítima não teve a identidade informada.
De acordo com informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima colidiu na traseira de um caminhão carregado com caixotes de madeira e morreu no local. Informações preliminares dão conta de que o veículo reduziu a velocidade e o motociclista não conseguiu frear a tempo.
A Eco101, concessionária da rodovia, informou que houve uma ocorrência envolvendo uma motocicleta e um caminhão, no km 303,8, sentido sul, em Viana. A ocorrência foi registrada às 17h01 desta quarta-feira (26) e está em andamento. As faixas 1 e 2, sentido sul, estão com interdição para atendimento e o tráfego está fluindo pela pista marginal.
A Polícia Civil foi pela reportagem. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.