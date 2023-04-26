Investigado pela Polícia Civil por vender produtos irregulares e vencidos, um empresário, de 46 anos, foi preso nesta quarta-feira (26), na Praia do Suá, em Vitória . A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon). O suspeito e a empresa não tiveram os nomes repassados. Os produtos irregulares, segundo a PC, eram mariscos, doce de leite, vinhos e azeite.

As investigações apontaram que a empresa adulterava a validade de produtos, vendia produtos com rotulagem irregular e sem procedência, além de outros crimes contra o consumidor. Foi cumprido mandado de prisão preventiva contra o empresário, detido na própria empresa, na Praia do Suá. Ele prestou depoimento e foi encaminhado ao Centro de Triagem (CTV).

Your browser does not support the audio element. Empresário é preso em Vitória suspeito de vender vinho e azeite adulterados

O titular da Decon, delegado Eduardo Passamani, explicou que esse empresário comprava os produtos dentro da validade, mas a medida que iam vencendo, pedia que os funcionários apagassem a data de validade e colocava uma nova.

Além disso, ele comprava azeites de marca mais barata e colocava o rótulo da própria empresa. Após a primeira fase da operação, ciente que estava sendo investigado, o homem passou a ameaçar funcionários, dizendo ser influente.

Por conta das ameaças e dos resultados dos exames dos produtos recolhidos na primeira fase, que identificaram que a empresa vendia materiais irregulares, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

Mesmo diante das denúncias e da primeira operação, o empresário continuava a comercializar os produtos.

"Na primeira fase da operação, o Ministério da Agricultura lacrou os produtos, para que ele não tivesse acesso, e quando chegamos para cumprimento de mandado, o local estava aberto. Ele violou esse lacre e comunicamos o Ministério da Agricultura " Eduardo Passamani - Delegado

Ainda segundo o delegado, há possibilidades de crimes fiscais e federais e foi encaminhado cópia de todo procedimento a autorização judicial, para compartilhamento de dados, além da Polícia Federal, Receita Federal e Secretaria da Fazenda, pois há indícios que alguns produtos vinham de fora do Brasil, sem pagar imposto estadual, além da fraude ao consumidor com a venda dos produtos irregulares.

Queijos e vinhos irregulares apreendidos

No dia 9 de novembro de 2022, mais de 700 garrafas de vinho, além de queijos, mariscos, carne e azeite com irregularidades, foram apreendidos na Grande Vitória. Os produtos eram vendidos em anúncios pela internet e em restaurantes da Praia do Canto e de Bento Ferreira, em Vitória, e na Praia da Costa, em Vila Velha. As apreensões ocorreram em ação conjunta entre a Polícia Civil e o Ministério da Agricultura.

De acordo com a polícia, os vinhos foram importados de forma irregular e eram vendidos mais baratos no Brasil, porque os criminosos não pagavam impostos.