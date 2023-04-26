Carro cai de ladeira, capota e atinge casa em São Gabriel da Palha

Um carro caiu de uma ladeira, capotou e acabou atingindo a parede de uma casa na manhã desta quarta-feira (26), no bairro Boa Vista, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. O motorista do veículo precisou ser socorrido para um hospital.
As imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram o carro caído de lado após atingir a residência. Testemunhas informaram para a TV Gazeta Norte que não sabem o que causou o acidente.
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros informaram que não foram acionados. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.