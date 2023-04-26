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Carro cai de ladeira, capota e atinge casa em São Gabriel da Palha

Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (26), no bairro Boa Vista, em São Gabriel da Palha. O motorista do veículo precisou ser socorrido para um hospital

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 19:15

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

26 abr 2023 às 19:15
Um carro caiu de uma ladeira, capotou e acabou atingindo a parede de uma casa na manhã desta quarta-feira (26), no bairro Boa Vista, em São Gabriel da Palha
Um carro caiu de uma ladeira, capotou e acabou atingindo a parede de uma casa na manhã desta quarta-feira (26), no bairro Boa Vista, em São Gabriel da Palha Crédito: Leitor | A Gazeta
Um carro caiu de uma ladeira, capotou e acabou atingindo a parede de uma casa na manhã desta quarta-feira (26), no bairro Boa Vista, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. O motorista do veículo precisou ser socorrido para um hospital.
As imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram o carro caído de lado após atingir a residência. Testemunhas informaram para a TV Gazeta Norte que não sabem o que causou o acidente.
Um carro caiu de uma ladeira, capotou e acabou atingindo a parede de uma casa na manhã desta quarta-feira (26), no bairro Boa Vista, em São Gabriel da Palha
Um carro caiu de uma ladeira, capotou e acabou atingindo a parede de uma casa na manhã desta quarta-feira (26), no bairro Boa Vista, em São Gabriel da Palha Crédito: Leitor | A Gazeta
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros informaram que não foram acionados. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

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