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Torneiras secas

Moradores denunciam falta d'água há 4 meses em São Benedito, em Vitória

População reclama do longo período pela qual a região sofre com o serviço de baixa qualidade; Cesan diz existir projeto para melhorar o abastecimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2023 às 17:42

Publicado em 15 de Março de 2023 às 17:42

Há quatro meses moradores do bairro São Benedito, em Vitória, convivem com a falta constante de água. A denúncia foi feita ao vivo pelo repórter Elton Ribeiro, da TV Gazeta. De acordo com populares, o problema já foi relatado a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), mas que a empresa não solucionou a situação.
A moradora, identificada ao vivo como Edicione, contou que a água costuma vir em dias alternados, mas depois falta por dias e até meses. 
"Tem quatro meses que a gente está sem água, porém a água vem um dia, fica três sem vir, vem mais um dia, fica mais um mês sem "
Edicione - Moradora
Moradores de São Benedito, em Vitória, reclamam de problemas no abastecimento de água
Moradores de São Benedito, em Vitória, reclamam de problemas no abastecimento de água Crédito: Ari Melo
Revoltados, os populares ainda contaram ao vivo durante o ES1, na TV Gazeta, que diversos protocolos foram abertos, mas que o problema não foi solucionado e que a Cesan não enviou caminhão-pipa. 
"Protocolos já tem mais de 4 meses lá (Cesan). Minha esposa trabalha no centro da cidade (Vitória) e tá lá direto, reclamando, reclamando e nada"
Renato - Morador
Moradores de São Benedito, em Vitória, reclamam de problemas no abastecimento de água
Moradores de São Benedito, em Vitória, reclamam de problemas no abastecimento de água Crédito: Ari Melo
Uma mangueira, localizada na parte mais baixa do bairro São Benedito, é usado por moradores para buscarem água. No entanto, isso custa um trabalho ainda maior para a população. 
Dona Elza explicou que tem três caixas d'água e todas estão vazias. "Minhas caixas não caem uma gota d'água. Tanque cheio de roupa suja."
Moradores de São Benedito, em Vitória, reclamam de problemas no abastecimento de água
Moradores de São Benedito, em Vitória, reclamam de problemas no abastecimento de água Crédito: Ari Melo
Uma outra moradora, dona de um comércio da região, relatou que seu estabelecimento precisou ser fechado por conta da falta de água. 
"No dia do consumidor, meu comércio está fechado sem água. Ligo para Cesan, manda anotar protocolos. Tenho vários protocolos abertos"
Benilda - Moradora
Moradores de São Benedito, em Vitória, reclamam de problemas no abastecimento de água
Moradores de São Benedito, em Vitória, reclamam de problemas no abastecimento de água Crédito: Ari Melo
Já outro morador informou que solicitou caminhão-pipa e que, inclusive, a Cesan ficou de analisar, mas que nada foi feita. "A gente com criança pequena, uma casa com três famílias, e nem um caminhão-pipa."
De acordo com o repórter Elton Riberio, enquanto a reportagem da TV Gazeta esteve no bairro, funcionários da Cesan estiveram no local, mas moradores contaram que isso não é comum e que, mesmo diversas denúncias, ninguém foi enviado pela empresa.
"O que mais temos é número de protocolo. Essa labuta é mais de 20 anos. São Benedito só retrocede. A minha mãe, que tem 70 anos, acordar 3 horas da manhã para pegar água"
Morador - Não identificado
Moradores de São Benedito, em Vitória, reclamam de problemas no abastecimento de água
Há meses os moradores sofrem com a inconstância no fornecimento de água em São Benedito Crédito: Ari Melo
Em nota, a Cesan respondeu à TV Gazeta que de acordo com o gerente Operacional da Cesan, Carlos Augusto Dilem, as equipes da companhia estão em campo fazendo pesquisa das causas que estão prejudicando o fornecimento de água na região.
"Há um projeto em andamento para construir um reservatório de água, que vai melhorar o abastecimento do bairro, as lideranças locais têm conhecimento e acompanham o andamento. Importante que os moradores registrem a falta d’água pelo telefone 115 para que a Cesan faça o abastecimento de água com caminhões pipa. A chamada é gratuita", escreveu em nota. 

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