Moradores denunciam falta d'água há 4 meses em São Benedito, em Vitória

TV Gazeta. De acordo com populares, o problema já foi relatado a Há quatro meses moradores do bairro São Benedito, em Vitória , convivem com a falta constante de água. A denúncia foi feita ao vivo pelo repórter Elton Ribeiro, da. De acordo com populares, o problema já foi relatado a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) , mas que a empresa não solucionou a situação.

A moradora, identificada ao vivo como Edicione, contou que a água costuma vir em dias alternados, mas depois falta por dias e até meses.

"Tem quatro meses que a gente está sem água, porém a água vem um dia, fica três sem vir, vem mais um dia, fica mais um mês sem " Edicione - Moradora

Moradores de São Benedito, em Vitória, reclamam de problemas no abastecimento de água Crédito: Ari Melo

Revoltados, os populares ainda contaram ao vivo durante o ES1, na TV Gazeta, que diversos protocolos foram abertos, mas que o problema não foi solucionado e que a Cesan não enviou caminhão-pipa.

"Protocolos já tem mais de 4 meses lá (Cesan). Minha esposa trabalha no centro da cidade (Vitória) e tá lá direto, reclamando, reclamando e nada" Renato - Morador

Moradores de São Benedito, em Vitória, reclamam de problemas no abastecimento de água Crédito: Ari Melo

Uma mangueira, localizada na parte mais baixa do bairro São Benedito, é usado por moradores para buscarem água. No entanto, isso custa um trabalho ainda maior para a população.

Dona Elza explicou que tem três caixas d'água e todas estão vazias. "Minhas caixas não caem uma gota d'água. Tanque cheio de roupa suja."

Moradores de São Benedito, em Vitória, reclamam de problemas no abastecimento de água Crédito: Ari Melo

Uma outra moradora, dona de um comércio da região, relatou que seu estabelecimento precisou ser fechado por conta da falta de água.

"No dia do consumidor, meu comércio está fechado sem água. Ligo para Cesan, manda anotar protocolos. Tenho vários protocolos abertos" Benilda - Moradora

Moradores de São Benedito, em Vitória, reclamam de problemas no abastecimento de água Crédito: Ari Melo

Já outro morador informou que solicitou caminhão-pipa e que, inclusive, a Cesan ficou de analisar, mas que nada foi feita. "A gente com criança pequena, uma casa com três famílias, e nem um caminhão-pipa."

De acordo com o repórter Elton Riberio, enquanto a reportagem da TV Gazeta esteve no bairro, funcionários da Cesan estiveram no local, mas moradores contaram que isso não é comum e que, mesmo diversas denúncias, ninguém foi enviado pela empresa.

"O que mais temos é número de protocolo. Essa labuta é mais de 20 anos. São Benedito só retrocede. A minha mãe, que tem 70 anos, acordar 3 horas da manhã para pegar água" Morador - Não identificado

Há meses os moradores sofrem com a inconstância no fornecimento de água em São Benedito Crédito: Ari Melo

Em nota, a Cesan respondeu à TV Gazeta que de acordo com o gerente Operacional da Cesan, Carlos Augusto Dilem, as equipes da companhia estão em campo fazendo pesquisa das causas que estão prejudicando o fornecimento de água na região.