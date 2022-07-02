Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Passageira arremessada ao chão do ônibus será indenizada no ES

A vítima alegou no processo que sofreu lesões na vértebra lombar após o coletivo passar por um obstáculo na pista

Públicado em 

02 jul 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O processo movido pela passageira do ônibus começou a tramitar há 10 anos
O processo movido pela passageira do ônibus começou a tramitar há 10 anos Crédito: Divulgação
Após 10 anos, uma empresa de ônibus foi condenada pela Justiça a indenizar uma passageira por danos morais, no valor de R$ 5 mil, por ela ter sido lançada para fora de seu assento após o coletivo passar por um obstáculo na pista. A vítima alegou no processo que sofreu lesões na vértebra lombar após o incidente.
Segundo a passageira, a empresa não prestou socorros imediatos, tendo sido socorrida pelo serviço de atendimento de urgência e encaminhada para o hospital, onde aguardou três dias para que um leito fosse desocupado e passou, em seguida, por neurocirurgia para correção de fratura na vértebra lombar. A autora do processo contou, ainda, que arcou com o custo de um colete específico para a recuperação da cirurgia.

Veja Também

Papai Noel de BH diz que foi esquecido por empresa de ônibus em Guarapari

empresa de transporte, por sua vez, alegou que a ocorrência não procede, pois não consta no Boletim Unificado. Além disso, a defesa afirmou que o motorista ajudou no socorro e que o profissional não estava em alta velocidade. A ré também contestou a acusação e afirmou que a mulher já convivia com problemas na coluna.
Em seu despacho, o juiz da 1ª Vara Cível de Vila Velha entendeu que o boletim de ocorrência é uma versão unilateral do motorista, sendo, portanto, devidos os danos morais, haja vista que a passageira teve atingida sua integridade física e passou por diversos procedimentos médicos. Dessa forma, o magistrado fixou a indenização em R$ 5 mil por danos morais.

Veja Também

Poucas&Boas: motorista para ônibus em Vitória para cobrador fazer xixi

Entretanto, o juiz indeferiu o pedido de indenização por danos materiais feito pela passageira, devido à falta de comprovação dos gastos relacionados à fratura e ao colete citado pela vítima.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Acidente em Vitória: motociclista é atingido por ônibus e acaba multado

Passageiras são 'arremessadas' dentro de ônibus do Transcol em Vitória

Passageiro atropelado em ponto de ônibus em Colatina tem perna amputada

Vídeo: motorista e passageiro brigam dentro de ônibus em Cariacica

Vídeo: poste cai sobre ônibus após acidente em terminal de Cariacica

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Justiça ônibus Vila Velha Transporte público
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados