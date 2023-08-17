Inauguração do Aquaviário terá até momento de oração: aleluia!

Após vários adiamentos e promessas frustradas, finalmente o sistema aquaviário
será inaugurado neste domingo (20). A festa vai começar antes das 8h, em Cariacica, onde haverá um café da manhã e um momento de oração que será comandado por um pastor e um padre, antes da partida da embarcação.
A seguir, às 8h, a comitiva do governador vai de lancha para o terminal de Vitória, onde está prevista uma parada às 9h30. Além de uma fauna variada de políticos, acompanharão Renato Casagrande
(PSB) os prefeitos Euclério Sampaio (UB), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Arnaldinho Borgo (Podemos), de Cariacica, Vitória e Vila Velha, respectivamente.
E já que navegar é preciso, a barca dos políticos deverá continuar a viagem inaugural até o terminal de passageiros da Prainha, em Vila Velha, onde a festa será concluída às 10h30, sob as bênçãos de Nossa Senhora da Penha
.
Segundo a assessoria do governador, os momentos de oração são cada vez mais comuns nos atos oficiais de inauguração e entregas, principalmente no interior do Estado.
Com a volta (finalmente) do Aquaviário, certamente a oração deste domingo não será em intenção dos santos e das santas das causas impossíveis. Estes poderão ser invocados em algumas outras situações aflitivas no ES: por exemplo, que tal na promessa de duplicação das BRs 101
e 262
? Oremos!