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Leonel Ximenes

Inauguração do Aquaviário terá até momento de oração: aleluia!

Padre e pastor comandarão momento espiritual antes da partida inicial da embarcação, em Cariacica

Públicado em 

17 ago 2023 às 13:06
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Aquaviário Porto de Santana
Estação do Aquaviário em Porto de Santana, Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Após vários adiamentos e promessas frustradas, finalmente o sistema aquaviário será inaugurado neste domingo (20). A festa vai começar antes das 8h, em Cariacica, onde haverá um café da manhã e um momento de oração que será comandado por um pastor e um padre, antes da partida da embarcação.
A seguir, às 8h, a comitiva do governador vai de lancha para o terminal de Vitória, onde está prevista uma parada às 9h30. Além de uma fauna variada de políticos, acompanharão Renato Casagrande (PSB) os prefeitos Euclério Sampaio (UB), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Arnaldinho Borgo (Podemos), de Cariacica, Vitória e Vila Velha, respectivamente.

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E já que navegar é preciso, a barca dos políticos deverá continuar a viagem inaugural até o terminal de passageiros da Prainha, em Vila Velha, onde a festa será concluída às 10h30, sob as bênçãos de Nossa Senhora da Penha.
Segundo a assessoria do governador, os momentos de oração são cada vez mais comuns nos atos oficiais de inauguração e entregas, principalmente no interior do Estado.
Com a volta (finalmente) do Aquaviário, certamente a oração deste domingo não será em intenção dos santos e das santas das causas impossíveis. Estes poderão ser invocados em algumas outras situações aflitivas no ES: por exemplo, que tal na promessa de duplicação das BRs 101 e 262? Oremos!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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