Saiba como limpar corretamente seu ferro de passar roupas

Está precisando dar uma geral na parte de dentro do seu ferro a vapor? O ferro convencional criou uma crosta que agarra nas roupas? Confira as dicas de hoje e saiba como limpar o ferro de passar da forma correta, sem esforço e sem estragar o eletrodoméstico.
Ferro a vapor
Para remover a sujeira de dentro do ferro:
- A cada 3 meses, coloque no compartimento metade de água e metade de vinagre de álcool, ligue o ferro e deixe o vapor sair.
- Isso ajuda a manter o compartimento limpo;
- Limpe a base uma vez por semana, com pano úmido e detergente. Faça isso com o ferro morno, isso evita o acúmulo de sujeira;
- Sujeira e crosta: misture bicarbonato com vinagre até formar uma pasta, aplique no ferro e esfregue com esponja;
- Limpe os orifícios com cotonete e água e coloque água filtrada no recipiente. Ligue o ferro em temperatura alta, para o vapor limpar as saídas de água que podem estar sujas com a pasta;
- No dia a dia, durante o uso, coloque sempre água filtrada dentro do ferro. Após o uso, retire a água, não deixe água parada dentro do ferro.
Ferro convencional
A pasta de vinagre com bicarbonato (receita acima) resolve, mas você pode usar também o truque do sal.
Funciona da seguinte forma: coloque um montinho de sal fino em cima de um tecido, ligue no máximo e vá passando o ferro em cima do sal. Fica limpinho e remove a crosta. Finalize com pano úmido com detergente.