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Dica da Lucy

Saiba como limpar corretamente seu ferro de passar roupas

Confira as dicas para limpar o interior do ferro a vapor e a base do ferro convencional

Públicado em 

11 jun 2020 às 14:36
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Homem passando roupas; ferro de passsar
Aprenda truques rápidos e fáceis para otimizar a limpeza do ferro de passar. Crédito: Freepik
Está precisando dar uma geral na parte de dentro do seu ferro a vapor? O ferro convencional criou uma crosta que agarra nas roupas? Confira as dicas de hoje e saiba como limpar o ferro de passar da forma correta, sem esforço e sem estragar o eletrodoméstico.

Ferro a vapor

Para remover a sujeira de dentro do ferro: 
  • A cada 3 meses, coloque no compartimento metade de água e metade de vinagre de álcool, ligue o ferro e deixe o vapor sair. 
  • Isso ajuda a manter o compartimento limpo;
  • Limpe a base uma vez por semana, com pano úmido e detergente. Faça isso com o ferro morno, isso evita o acúmulo de sujeira;
  • Sujeira e crosta: misture bicarbonato com vinagre até formar uma pasta, aplique no ferro e esfregue com esponja;
  • Limpe os orifícios com cotonete e água e coloque água filtrada no recipiente. Ligue o ferro em temperatura alta, para o vapor limpar as saídas de água que podem estar sujas com a pasta;
  • No dia a dia, durante o uso, coloque sempre água filtrada dentro do ferro. Após o uso, retire a água, não deixe água parada dentro do ferro.

Ferro convencional

A pasta de vinagre com bicarbonato (receita acima) resolve, mas você pode usar também o truque do sal.
Funciona da seguinte forma: coloque um montinho de sal fino em cima de um tecido, ligue no máximo e vá passando o ferro em cima do sal. Fica limpinho e remove a crosta. Finalize com pano úmido com detergente.

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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