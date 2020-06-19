Posso lavar panos de chão na máquina de lavar roupas?

Deixar os panos de molho antes da lavagem está entre as dicas. Crédito: Freepik

A resposta é sim. Podemos lavar panos de chão na lavadora, mas devemos tomar alguns cuidados. Siga as recomendações:

Antes de colocar o pano de chão dentro da lavadora de roupas, lave-o no tanque para remover toda areia, sujeira, pó, fiapos, cabelos e sujeira grossa. Essa sujeira pode entupir e danificar a lavadora.

Se quiser alvejar o pano de chão, faça isso no balde: coloque de molho em água com sabão em pó e água sanitária. Deixe de molho por 3 horas. Torça os panos e coloque na lavadora com mais um pouco de sabão em pó mas sem a água sanitária/cloro.

Bom senso e economia

Lavar dois panos de chão na lavadora gasta muita água, energia e produto de limpeza. Você precisa ter uma quantidade mínima de roupa para colocar dentro da lavadora. O ideal é juntar todos os panos de limpeza, piso, poeira, deixar de molho no balde e colocar na lavadora para bater, ou seja, esfregar, enxaguar e torcer.

Sempre regule o nível da água para o mínimo possível. Além disso, regule o ciclo para lavagem rápida com apenas um enxágue.

Não precisa centrifugar por completo, centrifugue apenas para remover o excesso de água para evitar que fique pingando, principalmente se você mora em apartamento.

Nunca lave panos de chão com vômito, fezes, urina dentro da lavadora.

Preciso higienizar a lavadora?

Se você lavou o pano de chão conforme orientações acima, não precisa higienizar a lavadora, pois toda a sujeira ficou no molho/balde.

Se você lava roupas de recém nascido e roupas íntimas na lavadora, não lave os panos de chão.